Reconstrução facial digital ajuda Guardia Civil a identificar vítima mortal três anos depois

Da cura de doenças à exploração espacial, a tecnologia tem sido um motor crucial para alguns dos feitos mais nobres da humanidade. No entanto, os mesmos avanços que salvam vidas permitem desvendar crimes. Assim, uma reconstrução facial digital está a ajudar a Guardia Civil, em Espanha, a identificar uma vítima mortal três anos depois da morte.

Os mesmos avanços que salvam vidas permitem desvendar crimes, reconstruir rostos a partir de ossadas e iluminar episódios marcados pelo trauma.

Neste sentido, a aplicação de novas técnicas de reconstrução facial permitiu a especialistas espanhóis elaborar um retrato-robô de uma mulher encontrada morta há três anos.

Guardia Civil precisou da tecnologia

Há três anos, no final de abril de 2023, os restos de um cadáver apareceram no interior de uma mala, encontrada semi-enterrada numa zona de moradias do município de Benahavís, em Málaga, Espanha.

Um jardineiro encontrou a mala ligeiramente enterrada e percebeu que, dentro, além de restos humanos, havia alguns objetos pessoais que poderão ter pertencido à mulher e vários discos de serra.

Na altura, o corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Málaga com o objetivo de os peritos forenses esclarecerem a identidade da mulher.

Segundo o espanhol El Mundo, atribuir um nome e apelidos à mulher foi uma prioridade para os investigadores, que acreditavam ser possível encontrar alguma correspondência ao comparar o ADN dos restos com o de pessoas desaparecidas num período próximo da data estimada da morte.

Contudo, não houve qualquer correspondência e o ADN acabou por não ajudar.

Perante a impossibilidade de identificar a vítima com os dados disponíveis, a Guardia Civil optou por solicitar o apoio de outros especialistas forenses fora de Málaga, entre eles a Unidade de Antropologia Forense do Instituto de Medicina Legal da Galiza.

Técnicas forenses avançadas permitiram criar retrato-robô "verosímil"

Com a aplicação conjunta de técnicas forenses e a combinação dos dados osteológicos (ou dos ossos), antropológicos e genéticos disponíveis, a Unidade de Antropologia Forense conseguiu realizar "uma estimativa coerente e verosímil" dos traços que a pessoa poderá ter apresentado em vida.

Os restos encontrados pertencerão a uma mulher com cerca de 40 anos, que se estima ter falecido entre 2020 e 2023. Os estudos realizados pelos antropólogos indicam ainda que se trataria de uma pessoa de origem europeia, com uma altura aproximada de 1,60 metros, pele clara, cabelo originalmente castanho ou castanho escuro e olhos castanhos.

Determinados indicadores osteológicos observados nos restos encontrados na mala sugerem, também, que se trataria de uma mulher aparentemente em bom estado de saúde e que terá dado à luz pelo menos uma vez.

Agora, com a informação e o retrato-robô em mãos, a Guardia Civil está a pedir a colaboração dos cidadãos para identificar a mulher: "Qualquer informação, por mínima que possa parecer, poderá ser útil para o esclarecimento do caso".