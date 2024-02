Apple surpreende com “Ask”, uma nova ferramenta IA semelhante ao ChatGPT

O iOS 18 vai ser revolucionário, dizem ps analistas que seguem todos os indícios relacionados ao novo sistema operativo da Apple. Segundo informações, alguns funcionários da Apple já testam um chatbot de inteligência artificial. Os Genius terão uma ajuda da IA. E a Siri?

Ask... a IA dos Genius

A Apple está a preparar grandes novidades no que diz respeito à inteligência artificial. E não se trata apenas de um rumor, como o próprio CEO Tim Cook confirmou há algumas semanas. Até vimos um projeto de IA chamado MGIE ser lançado este mês em conjunto com uma universidade californiana. Agora, a empresa deu mais um indício de que tem, de facto, algo de grande na calha.

Trata-se de um chatbot de ajuda semelhante ao ChatGPT. O conhecido Projeto Ajax já tinha sido divulgado há alguns meses, sugerindo uma espécie de AppleGPT para o público, algo que ainda hoje não está excluído. No entanto, o que agora é conhecido como "Ask" é uma ferramenta destinada apenas aos trabalhadores. Talvez como um aperitivo para um lançamento mais alargado com o iOS 18.

Até cinco perguntas técnicas para ajudar os clientes com problemas

Conforme antecipado pelo MacRumors, a Apple permite que alguns funcionários experimentem o "Ask". É uma ferramenta que, pelo menos para já, está focada em servir como ferramenta de apoio a especialistas de suporte técnico, seja por chat ou por telefone.

Não foram divulgadas imagens ou exemplos reais do funcionamento desta ferramenta para a comparar com outras inteligências artificiais generativas da concorrência. O que é dito nos meios de comunicação acima mencionados é que está orientada para responder a até cinco perguntas técnicas, a fim de ajudar o cliente a resolver qualquer tipo de problema que possa ter.

Uma pergunta citada como exemplo, embora não seja a resposta dada pelo Ask, é "Um cliente não consegue atualizar o seu dispositivo para o iOS 17.3, o que posso fazer?", algo que entendemos que pode ser útil para conselheiros novatos ou mesmo para atender clientes quando não há especialistas operacionais, sendo o consumidor a falar com o Ask. Salientamos, no entanto, que é para poucos funcionários da Apple no momento.

Será o "Ask" uma antevisão do que está para vir para os clientes Apple este ano?

Como qualquer teste piloto, o Ask está completamente aberto ao feedback de quem o utiliza. A ferramenta oferece a possibilidade de classificar as respostas com base na sua utilidade ou não. Diz-se também que a ideia é alargar esta ferramenta a mais trabalhadores de serviços.

Quem sabe se esta ferramenta se tornará um dia uma parte essencial do trabalho de cada técnico da Apple. O que mostra, para já, é que a empresa fez de facto progressos suficientes nesta área para poder tirar partido das próprias ferramentas.

O próximo passo é aquele que mais aguardamos: a IA a chegar aos nossos iPhones, iPads e Macs. A forma como isso acontece continua a ser um mistério, pelo que teremos de esperar pela conferência de programadores em junho para descobrir. Por agora, já vimos que a IA quer chegar a todas as áreas, incluindo o desenvolvimento de aplicações.