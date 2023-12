O Windows 11 é cada vez mais o sistema padrão para os computadores pessoais. Mesmo com a Apple a crescer, a Microsoft consegue dominar de forma quase total o panorama. Este sistema da gigante do software tem agora um problema novo, com a Microsoft a decidir instalar app sem autorização dos utilizadores.

Software no Windows 11 que ninguém pediu

A cada semana que passa o Windows 11 mostra-se um sistema cada vez mais capaz e com novidades para todos. A chegada da IA ao sistema da Microsoft garante que são abertas novas portas e que novas funcionalidades são criadas, para automatizar e agilizar a sua utilização.

Ainda que esteja a crescer e a melhorar, o Windows 11 tem apresentado algumas situações mais caricatas e que não se esperavam. A mais recente veio mostrar como a Microsoft pode controlar o software presente e decidir que apps temos no nosso computador. Sem qualquer autorização, a gigante do software instala o software HP Smart, tanto no Windows 11 como no 10.

Microsoft instala sem autorização

Esta até podia ser uma situação normal se o utilizador tivesse presente impressoras ou outros periféricos da marca. O caricato é que está a ser instalado em PCs que não têm nada a ver com a HP e nem têm acesso a qualquer periférico deste fabricante.

Do que é possível saber, esta instalação está a ser realizada através da loja de apps da Microsoft, usando para isso a conhecida app Microsoft Store. Os relatos crescem com utilizadores a encontrarem essa app na sua lista de apps instaladas no Windows e também dentro do Menu Iniciar, pronta a ser usada.

HP Smart pode ser removido sem problemas

Na verdade, esta é uma app completamente inócua e que não tem nenhum impacto para os utilizadores do Windows 11 ou do 10. Apenas ocupa espaço em disco, sem estar a ser iniciada ou a consumir outros recursos. Ainda assim, não deveria surgir, por não ter a autorização dos utilizadores para ser instalada.

A Microsoft naturalmente que já reconheceu esta situação e este problema. Garante que está a avaliar a situação para a corrigir assim que possível. Quanto aos utilizadores do Windows, podem simplesmente remover a app HP Smart. No entanto, não é garantido que a Microsoft não a volte a instalar no Windows 11 ou no 10.