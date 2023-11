A Microsoft vai mesmo trazer o Copilot para o Windows 10 em breve

O Copilot é agora o foco de todo um lote de apps e serviço da Microsoft no ecossistema Windows. A gigante do software quer colocar a IA acessível a todos e por isso prepara um lote de novidades. A mais recente foi agora confirmada e mostra que em breve a Microsoft vai mesmo trazer o Copilot para o Windows 10.

Após chegar ao Windows 11, a Microsoft resolveu melhorar o Windows 10 e dar-lhe todas as capacidades de IA que desenvolveu. Quer que o seu sistema dê ao utilizador um controlo total por este meio e, ao mesmo tempo, permitir que este consulte informação importante.

Tal como no seu sistema mais recente, a Microsoft quer replicar toda a interface que criou, bem como as capacidades oferecidas. Assim, o Windows 10 terá também a presença do Copilot do lado direito do ecrã e o controlo será feito por escrita ou por voz.

Esta chegada do Copilot ao Windows 10 foi revelada pela Microsoft na apresentação de mais uma versão de testes deste sistema. Para além de revelar as novidades dessa versão, tem já uma referência clara a esta novidade e ao que esta trará para os utilizadores.

Espera-se que o Copilot chegue ao Windows 10 com uma das próximas builds, ainda para ser avaliado de forma gradual e faseada. Mais tarde, será disponibilizada a todos os utilizadores, atingindo assim mil milhões de novos PCs com o sistema da Microsoft.

Para muitos, esta novidade é apenas a confirmação de algo que já sabiam. Os rumores sobre este tema surgiram recentemente e mostravam que iria acontecer. Tal como antes, sabe-se apenas que chegará ao Windows 10 e que terá as mesmas capacidades que a oferta do sistema mais atual da Microsoft.

Mesmo com o Windows 10 a perder o suporte da Microsoft em 2025, é curioso ver como a marca ainda aposta neste seu sistema com novidades de peso como estas. O Copilot é já uma proposta transversal, que podemos usar tanto no browser como no próprio PC.