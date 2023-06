Depois de vermos o Doom a chegar a tudo o que são plataformas e sistemas, há um novo concorrente a este lugar no tropo, o ChatGPT. A IA da OpenAI tem conquistado o seu espaço e muitas plataformas. Agora chegou a mais uma, onde nunca seria esperada. Já pode ser usada no velhinho Windows 3.1.

Há sistemas operativos históricos e clássicos incontornáveis. A Microsoft tem uma quota-parte grande nesta lista e em especial o Windows é conhecido de todos, desde as primeiras versões, mesmo que apenas por razões históricas.

Pois é precisamente num dos mais antigos sistemas da Microsoft que o ChatGPT aterrou agora. Esta IA foi transposta para o Windows 3.1, abrindo assim a inteligência artificial para quem eventualmente ainda esteja a usar esta verdadeira relíquia.

À pergunta óbvia "porque o fizeram" certamente que não vai existir resposta, mas o seu criador apostou em trazer a IA para um sistema com mais de 30 anos. Se o Windows XP tem o JavaGPT, então a versão mais antiga também o merece.

É assim que surge o WinGPT, uma app escrita em C e que usa uma API padrão do Windows muito antiga. O único elemento da interface que não é nativo é a barra de status, que o programador teve de criar manualmente no Windows 3.1.

Ainda mais interessante é que o WinGPT liga-se ao servidor da OpenAI de forma nativa usando o TLS 1.3, um padrão de cifra lançado em 2018. Isso elimina a necessidade de usar um para estabelecer e manter a comunicação. O utilizador só precisa de colocar nesta app a sua chave para esta funcionar.

Claro que há ainda algumas limitações, em especial no campo da utilização da memória no Windows 3.1. Além disso, a conversa não vai conseguir manter contexto e recuperar mensagens trocadas antes. Ainda assim, e para um sistema com mais de 30 ano, a resposta com o ChatGPT parece muito boa. Curioso? É hora de o testar!