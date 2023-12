Burger King transforma a ressaca em cupões de desconto através de reconhecimento facial

O Burger King Brasil está a transformar a ressaca em cupões de desconto, por via do novo "Hangover Whopper", que utiliza reconhecimento facial.

Em jeito de resposta às festas de fim de ano, muitas vezes marcadas por noites mágicas e manhãs trágicas, o Burger King Brasil decidiu conduzir uma campanha diferente.

Depois dos "Whopper Detour" e "Burn that Ad", 2023 recebe o "Hangover Whopper" que promete ser um salva-ressacas.

Para aceder à promoção, o consumidor precisa de aceder à aplicação do Burger King e entrar no site do Hangover Whopper. Depois de partilhados dados como o nome completo e a data de nascimento, a plataforma usa tecnologia de reconhecimento facial para medir o "nível de ressaca" de uma pessoa, de um a três.

O cupão oferecido será proporcional ao nível detetado, podendo ser para um Whopper Jr., um Whopper ou um Whopper Double.

É um privilégio ter parceiros como o Burger King, que usam a ousadia, a inovação e a irreverência como ingredientes essenciais, e estão dispostos a colocar em prática ações de marca como essa. Nesse caso, o uso da tecnologia de reconhecimento facial aliado ao humor vai gerar mais uma conexão divertida com os consumidores.

Partilhou Icaro Doria, copresidente e CCO da DM9, agência responsável pela campanha, num comunicado.

Campanha de marketing do Burger King já recebeu críticas

Para a ex-deputada por São Paulo, Janaina Paschoal, a iniciativa do Burger King Brasil é o "fim dos tempos".