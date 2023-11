“Nenhum salto tecnológico se assemelha ao que estamos prestes a ver” – NVIDIA sobre a IA

No evento Ignite da Microsoft, o CEO da NVIDIA, Jensen Huang, disse que a Inteligência Artificial (IA) generativa será ainda mais disruptiva do que a Internet. Estaremos prontos?

A IA esteve no centro das atenções no Ignite da Microsoft, por ser, conforme apontada por muitos, a tecnologia do momento. Desde a nova roupagem do Bing Chat, a empresa não perdeu uma oportunidade para mostrar que está empenhada na nova tecnologia.

A par dela, também a NVIDIA lhe reconhece importância e, quando subiu ao palco, o CEO da empresa, Jensen Huang, partilhou que a IA generativa será ainda mais disruptiva do que a Internet.

A IA generativa é a transição de plataforma mais importante na história da computação. Nos últimos 40 anos, nada foi tão grande. É maior do que o PC, é maior do que o telemóvel e será de longe maior do que a Internet.

Disse Huang, alertando que nenhum outro salto tecnológico nas últimas décadas se assemelha ao que estamos prestes a experimentar.

O CEO da NVIDIA aproveitou o evento da Microsoft para falar das novas colaborações entre as duas empresas, tendo o foco caído no lançamento do novo AI Foundry Service da NVIDIA, que será executado no Azure e permitirá que os clientes criem os seus próprios modelos de linguagem e os personalizem, de acordo com as suas necessidades.

O investimento da NVIDIA na IA não será descabido, se considerarmos que a empresa tem beneficiado do sucesso do ChatGPT, DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion e uma série de outras ferramentas baseadas na tecnologia.

Aliás, as suas placas H100, que são utilizadas para treinar modelos de IA, tornaram-se muito valiosas, em todo o mundo.