Mais revelações sobre o comando Access para a PlayStation 5

Tal como aqui ou aqui indicámos, o comando Access encontra-se a passos largos para o seu lançamento e de forma a começar a gerir expetativas a Sony revelou novidades. Venham ver as novidades sobre esta nova peça de tecnologia altamente inclusiva que a Playstation 5 vai receber em breve.

Estando previsto o seu lançamento para o próximo dia 6 de Dezembro, o comando Acess já se encontra também disponível para reserva, tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation Direct.

Trata-se de um novo comando que pretende ser, acima de tudo, uma fonte de inclusão e de abrangência, permitindo a jogadores com algum tipo de limitação, o acesso a jogos e à diversão.

A Sony Interactive Entertainment revelou, através do Blog Oficial da PlayStation, novos vídeos do Access, o novo comando acessível e altamente personalizável para a PlayStation 5 que estará disponível a partir do próximo dia 6 de Dezembro, e que já está disponível para reserva, tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation Direct.

Embora o comando Access tenha sido concebido como uma solução "pronta a utilizar" para muitos jogadores com incapacidades, existe um vasto espetro de necessidades diversas na comunidade de acessibilidade e, por isso, a SIE anunciou ainda o Logitech G Adaptive Gaming Kit para este comando, que será um kit de acessórios oficial desenvolvido pela Logitech em colaboração com a SIE e a comunidade de acessibilidade.

Nos vídeos é possível conhecer um pouco melhor os bastidores deste projeto, com alguns especialistas em acessibilidade que participaram no mesmo, assim como conhecer alguns dos novos recursos para os jogadores com deficiência saberem mais sobre como é que este comando os pode ajudar a jogar de forma mais confortável e durante mais tempo.

um dos vídeos, é possível verificar de que forma é que o Access proporciona novas formas de desfrutar dos jogos através do testemunho de alguns especialistas em acessibilidade como Paul Amadeus Lane e Cesar Flores, do consultor da AbleGamers, Aaron Price, do embaixador da SpecialEffect, Paul Philips, e do Accessibility Design Researcher da Insomniac Games Sam Schaffel.

Sendo um kit de comando para a PlayStation 5 versátil com um design inovador e opções de personalização alargadas, o Access inclui muitas características e funcionalidades novas para os jogadores explorarem, e por isso a SIE anunciou um novo centro de apoio que inclui guias de instruções detalhados e tutoriais em vídeo, incluindo passos para personalizar as funcionalidades de hardware e software do comando para criar uma configuração que melhor se adapte a cada jogador.