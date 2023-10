Novas revelações acerca do comando Access para a PlayStation 5

Tal como aqui ou aqui indicámos, encontra-se já muito bem orientado o novo acessório para a Playstation 5, o Access. Trata-se de um novo comando que pretende ser, acima de tudo, uma fonte de inclusão e de abrangência, permitindo a jogadores com algum tipo de limitação, o acesso a jogos e à diversão.

Recentemente, a Sony Playstation revelou mais pormenores sobre o Access, que partilhamos convosco.

"Desde o início do seu desenvolvimento, há cinco anos, que o design do Access passou por meia dúzia de conceitos e protótipos", começou por dizer Hideaki Nishino, Senior Vice President na SIE, acrescentando depois que a marca participou em inúmeras discussões com especialistas em acessibilidade e jogadores da comunidade com deficiência, com o objetivo de "criar um design inovador que se adaptasse às necessidades de uma vasta gama de jogadores".

Esta experiência acessível começará assim que os jogadores desembalarem o produto. "Concebida para poder ser aberta com uma só mão, a embalagem do Access inclui "asas" práticas que podem ser puxadas do lado esquerdo ou direito e "asas" adicionais no interior para ajudar os jogadores a abrirem as caixas e a retirar facilmente o comando", comentou Hideaki Nishino. "O interior possui ranhuras que organizam convenientemente os vários componentes do kit - incluindo 19 tampas de botões intercambiáveis e 3 tampas de joysticks - numa única camada para fácil identificação e acesso", acrescentou.

Embora o comando Access tenha sido concebido como uma solução "pronta a utilizar" para muitos jogadores com incapacidades, existe um vasto espetro de necessidades diversas na comunidade de acessibilidade e, por isso, a SIE anunciou ainda o Logitech G Adaptive Gaming Kit para este comando, que será um kit de acessórios oficial desenvolvido pela Logitech em colaboração com a SIE e a comunidade de acessibilidade.

Este kit complementar de botões e gatilhos duráveis e de alto desempenho para o Access é um conjunto abrangente de controlos que os jogadores poderão trocar, atribuir e rotular. Estará disponível globalmente em LogitechG.com e nos pontos de venda habituais selecionados a partir de janeiro do próximo ano por um preço recomendado de 79,99€ e inclui o seguinte:

8 botões e gatilhos plug-and-play, incluindo dois botões pequenos e dois botões grandes com interruptores mecânicos para gaming, dois botões de toque leve e dois controlos de gatilho variáveis. Os jogadores poderão configurá-los facilmente na sua consola PlayStation 5 para se adaptarem às suas necessidades de jogo.

Firm gaming mats com um sistema de gancho e laço que permitirá aos jogadores disporem livremente os botões e os gatilhos de acordo com as suas necessidades específicas.

Laços de velcro para maximizar as opções de montagem, como a fixação de botões e gatilhos em objetos como arm rests.

Etiquetas autocolantes personalizadas com símbolos da PlayStation 5 para que os jogadores possam marcar facilmente os seus botões e gatilhos para uma jogabilidade perfeita.

De realçar que, para além do produto da Logitech, os jogadores também poderão ligar outros botões de terceiros, interruptores de gatilho especiais e outros acessórios compatíveis com Access utilizando as suas quatro portas de expansão de 3,5 mm padrão da indústria.

De lembrar ainda que, desenvolvido em colaboração com a comunidade de acessibilidade, o Access permite aos jogadores criarem o seu próprio esquema com os botões trocáveis, personalizarem a sua cobertura do manípulo de acordo com as suas preferências, ajustarem o seu braço do manípulo para o máximo de conforto, criarem perfis personalizados reconfigurando os botões, atribuírem dois controlos ao mesmo botão, configurarem botões para fazerem toggle on/off, ajustarem a sensibilidade dos manípulos e a zona morta e, entre outras coisas, alternarem rapidamente entre perfis personalizados.

O Playstation Access estará disponível a partir do próximo dia 6 de dezembro.