Promoções de Páscoa da Bandai Namco

Além das apetecidas férias, repletas de ovos e coelhinhos de chocolate, a Páscoa também é pródiga em iniciativas promocionais que disponibilizam os melhores produtos a preços bem mais apetecíveis. A Bandai Namco não é exceção e já revelou quais os seus títulos em promoção.

Mais uma Páscoa que se aproxima e tempo de reunião com família e de, para muitos, de férias. E com as férias vem também uma maior disponibilidade e apetência para umas jogatanas, certo?

Tal como costuma ser tradicional, tanto no mercado dos videojogos como em muitas outras áreas de negócio, a Páscoa também é sinónimo de descontos e campanhas promocionais que, oferecem aos consumidores os produtos a preços mais reduzidos. A Bandai Namco já revelou os seus descontos de Páscoa.

A campanha de Páscoa da Bandai Namco decorre até ao próximo dia 10 de Abril de 2024 e apresenta grandes nomes na sua lista, como por exemplo, o fantástico RPG de aventura e ação, The Witcher 3.

Os destaques da Bandai Namco Entertainment para esta campanha promocional* são os seguintes:

Tekken 8 desde 51,99 €

Elden Ring desde 41,99 €

The Witcher 3 desde 20,99 €

Armored Core VI Fires of Rubicon desde 41,99 €

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections desde 46,99 €

A lista fica completa com os seguintes videojogos e correspondentes preços promocionais* (PVP):

The Grinch Christmas Adventures desde 30,99 €

Paw Patrol 25,99 €

Jumanji Wild Adventures desde 25,99 €

*cada retalhista utiliza mecânicas promocionais específicas / preços indicativos

Recordo que a campanha promocional estará ativa até ao próximo dia 10 de Abril.