S Pen do Galaxy S24 Ultra cheira a queimado, mas Samsung diz “não se preocupem”

O Galaxy S24 Ultra da Samsung oferece todas as funcionalidades mais recentes que se esperam de um smartphone de 2024. No entanto, está a chamar a atenção por um problema invulgar: a caneta S Pen tem um desagradável cheiro a plástico queimado.

A discussão em torno desta peculiaridade inesperada começou no Reddit, onde o utilizador LatifYil observou numa publicação que a S Pen do seu Samsung Galaxy S24 Ultra "cheira absolutamente mal". Os comentários surgiram rapidamente, com muitos a confirmarem o problema.

Vários comentários acrescentaram um toque de humor à discussão, com um utilizador a afirmar o cheiro como semelhante a "plástico queimado".

Alguns utilizadores sugeriram que o cheiro da S Pen poderia dever-se a potenciais revestimentos químicos. No entanto, o moderador do fórum da comunidade europeia da Samsung deu uma explicação mais simples.

Aparentemente, a proximidade da caneta com os componentes internos faz com que a S Pen aqueça durante o armazenamento. Isto, por sua vez, resulta num cheiro a "plástico quente", semelhante ao de um carro que esteve ao sol, diz o moderador.

Curiosamente, este odor não se limita ao modelo Galaxy S24 Ultra. Gerações anteriores, como o Galaxy S23 Ultra e o S22 Ultra, também apresentam essa caraterística, conforme outros relatos.

Aquando da nossa análise, a S Pen de facto tinha um odor a plástico "aquecido", um pouco mais intenso do que se sente na S Pen do nosso Galaxy S23 Ultra. Mas nada que não nos parecesse totalmente normal.

No entanto, há outros testemunhos que referem que a stylus do Note S20 Ultra mais antiga não tinha este cheiro. Isso pode ser devido ao seu acabamento brilhante em comparação com o revestimento emborrachado dos modelos mais recentes.