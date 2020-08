Galaxy Note 20: O que a Samsung trouxe a um smartphone quase perfeito

O Unpacked da Samsung é o grande evento do dia. Este ano é virtual, mas isso não é razão para que as novidades não surjam, mais uma vez em grande número e dedicadas aos muitos utilizadores da marca. O Galaxy Note 20 é o foco, mas há muito mais para descobrir.

A marca resolveu melhorar a sua oferta, focando em novas áreas e tentando cativar utilizadores que querem um smartphone único. No Pplware já tivemos oportunidade de ter um primeiro contacto com ele e com os vários gadgets apresentados no evento de hoje.

Há um novo Galaxy Note no mercado

A linha Note sempre foi para a Samsung mais focada na produtividade e em utilizadores mais exigentes. A marca esteve sempre à altura destes pergaminhos e por isso as propostas que têm surgido melhoram sempre de ano para ano.

Com o novo Note 20, a Samsung quer atingir 2 objetivos. O primeiro é o renovar da sua linha, mantendo os utilizadores que foi cativando ao longo dos anos. Ao mesmo tempo, quer agora abrir as portas a outros que procuram um smarphone com excelentes câmaras e com um ecrã que pode e deve ser usado no gaming e no multimédia.

A estética deste Galaxy é algo a que nos habituámos ao logo dos anos. A marca tem feito pequenas mudanças, mas este ano pouco altera face ao que já conhecemos. Assume claramente dois patamares bem identificáveis pelos seus modelos. Assim, temos o mais elevado, o Galaxy Note 20 Ultra e o mais acessível, o Galaxy Note 20.

A S Pen continua presente e ainda melhor

Presente está a sua bem conhecida companheira, a S Pen. No modelo de 2020 ganha ainda mais sensibilidade e mais velocidade, dando uma sensação de escrita em papel.

Ao mesmo tempo, a S Pen ganha 5 novos gestos, para controlo remoto do Galaxy Note 20. Com esta adição podem agora contar com 11 gestos, para algo tão simples como abrir apps, controlar o volume ou navegar na galeria de imagens.

A somar temos também uma integração completa com o Samsung Notes, que é o seu caderno de notas de eleição. Aqui grava notas escritas, clips de voz ou até desenhos, tudo sincronizado. Há ainda uma integração com o Office, fruto de uma parceria com a Microsoft.

Ecrã e câmaras fotográficas

Um ecrã de excelência é algo que nos habituámos a ver nos Note e, na realidade, em todas as gamas de topo de smartphones Samsung. Com um ecrã imersivo, será possível usar o Galaxy Note 20 nas situações para que foi criado. Falamos de trabalho em movimento, mas em espacial para gaming e para multimédia.

Com medidas de 6,7 e 6,9 polegadas, no Note 20 e no Note 20 Utltra, respetivamente, este consegue ter taxas de atualização de 90 e 120Hz. No último caso esta é adaptativa e apenas quando é realmente necessário é que esta é ativada. Para além do automatismo, também o utilizador pode controlar este parâmetro.

No topo deste ecrã temos câmara frontal, que passa despercebida por ser do tipo punch hole. Esta é de 10 MP nos 2 modelos. No caso das câmaras traseiras o cenário muda de figura. O modulo é ligeiramente mais saliente que no ano passado, mas alberga agora aqui as 3 câmaras e os elementos adicionais.

Como seria esperado, existem diferença nas câmaras dos dois modelos. O Ulta é quem oferece o pacote melhor, com uma câmara Wide de 108MP, uma tele de 12MP e uma UltraWide de 12MP também. No caso do Note 20 temos uma câmara Wide de 12MP, uma tele de 64MP e uma UltraWide de 12MP.

Estas câmaras garantem que os Galaxy Note 20 possam gravar vídeo a 8K e a 24fps. No caso do Ultra, há que contar ainda com um foco laser, que permite uma melhor leitura do espaço e das distâncias, sendo mais rápido na focagem.

A energia e o hardware que alimenta o Note 20

Em termos de baterias, estes dos smartphones estão muito próximos. Temos no Galaxy Note 20 uma bateria de 4.300mAh e no Note 20 Utra uma bateria de 4.500mAh. A marca garante que, em apenas meia hora de carga, estes smartphpones conseguem atingir 50% da sua capacidade de bateria.

No coração destas máquinas encontramos o Exynos 990, o SoC da Samsung e que promete um desempenho elevado. Há depois modelos com 8 e 12GB de RAM, com este último a ser um exclusivo do modelo Ultra. No armazenamento, vão haver modelos com 256 e 512GB, com o último a ser para o Ultra.

Especificações: Note 20 Ultra/Note 20 Galaxy Note 20 Ultra Galaxy Note 20 Dimensões 77.2 x 164.8 x 8.1t 75.2 x 161.6 x 8.3t Peso(g) 208g 192g (LTE/Sub6) Ecrã 6.9″ WQHD+ Edge 6.7″ FHD+ Flat (19.3:9, Adaptive120Hz) (20:9, 60Hz) 3.5Φ 4.6Φ Impressão digital FOD (ultrasonic, 9×4) FOD (ultrasonic, 9×4) Câmara traseira 1ª (wide) 108MP PD OIS (F1.8, 0.8㎛) 12MP 2PD OIS (F1.8, 1.8㎛) 2ª (tele) 12MP (F3.0, 1.0㎛, OIS, Optical 5x Zoom) 64MP (F2.0, 0.8㎛, OIS, Hybrid 3x Zoom) 3ª (UW) 12MP (F2.2, 1.4㎛) 12MP (F2.2, 1.4㎛) Câmara frontal 10MP 2PD AF (F2.2, 1.22㎛) 10MP 2PD AF (F2.2, 1.22㎛) SoC Exynos990 (7nm) + S5123 Exynos990 (7nm) + S5123 Memoria RAM 8 / 12 GB LPDDR5 8 GB LPDDR5 ROM 256 / 512 GB, microSD 256 GB Bateria 4,500mAh 4,300mAh Carregamento (Wired/Wireless/D2D) 25W / 15W / 4.5W 25W / 15W / 4.5W UWB O X Áudio 3mics, Stereo Speaker 3mics, Stereo Speaker Outros IP68, Wi-Fi 6 IP68, Wi-Fi 6

Também a Dex tem novidades, tal como já se vinha a especular. Esta ferramenta pode agora ser usada de forma remota e sem fios. Qualquer televisão com Miracast pode receber a ligação e tornar assim o smartphone num computador para trabalho.

Datas, venda e ofertas da Samsung

Em termos de cores a Samsung tratou os Galaxy Note com uma atenção especial. Este ano temos, e no Note 20, as cores Mistic Bronze, Green e Grey. No Ultra temos as Mistic Black, White e Bronze. Estas cores têm um acabamento mate e que confere alguma textura.

Os Galaxy Note vão chegar ao nosso país já no dia 21 de agosto, mas a pré-reserva pode ser feita já hora e até ao dia 20 de agosto. Os preços para estas máquinas são: Galaxy Note20 – 989.9 euros; Galaxy Note 20 5G – 1089.9 euros; Galaxy Note 20 Ultra 5G – 1339.9 euros; GN20 Ultra 5G (12GB RAM e 512GB) – 1439.9 euros

Em termos de oferta, o Galaxy Note20 LTE e 5G vão chegar com o Pack Gaming (Comando MOGA XP5 –X+ + xGame Pass Ultimate* + Wireless Charger EP-N5105) ou o Pack Audio (Buds+ Brancos). No casdo o Galaxy Note20 Ultra 5G e 5G 512GB Pack Gaming (Comando MOGA XP5 –X+ + xGame Pass Ultimate* + Wireless Charger EP-N5200) ou o Pack Audio (Buds Live Cobre).

Galeria de imagens do Galaxy Note 20

O ecossistema Galaxy da Samsung

A marca este ano quis dar continuidade ao reforço do seu ecossistema Galaxy, com hardware único. Assim, tem presente os novos Galaxy Buds Live, o Watch 2 e os tablets Tab S7 e S7+, que se integram com o Note 20 de forma única.

No caso dos Galaxy Buds Live, estes têm uma forma completamente diferente do que é normal na indústria. Com a sua forma de feijão, integram-se perfeitamente no ouvido do utilizador. Garantem cancelamento ativo de ruído e filtros para chamadas, para um melhor som.

O cuidado da Samsung foi tal que as cores destes novos Buds acompanham o Note 20, mas com uma diferença. Se o smartphone é mate, estes têm brilho e contrastam com as restantes cores. Em termos de oferta, vamos ter o Mistic Bronze, White ou Black.

Também o Watch 3 foi melhorado face ao modelo anterior. Este tem ainda mais uma forma de relógio tradicional, como muitos querem. A baetria está melhor e o ECG chega finalmente em fevereiro de 2021. Este terá já um modelo com eSim.

Por fim, os tablets, dão continuidade ao que vimos antes. Com um SoC Snapdragon 865+ e 128GB de armazenamento, são uma máquina perfeita para trabalho. A S Pen pode também ser aqui usada e vai existir um modelo 5G.

O Pplware vai ter acesso a todos estes equipamentos muito em breve e dará aos leitores todas as informações sobre estas novidades da Samsung. O que foi visto promete e revela que a Samsung voltou a melhorar um smartphone quase perfeito.