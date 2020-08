Galaxy Unpacked 2020: Assista aqui em direto ao evento da Samsung

Há algum tempo que se sabe que a Samsung está a preparar uma grande apresentação para hoje. O Unpacked deste ano assume um formato diferente, sendo totalmente digital e sem qualquer público presente na apresentação.

As surpresas prometidas para hoje são muitas e focam-se no que a linha Galaxy ainda pode oferecer e em especial nos Note. A marca tem um novo smartphone para revelar e muitas mais surpresas.

Os rumores têm estado a surgir a um ritmo muito grande, revelando o que a Samsung tem para apresentar hoje. Ao longo das últimas semanas a empresa foi mesmo confirmando alguns deles através de pequenos teasers nas suas redes sociais.

O Galaxy Note 20 será o foco principal deste evento e com ele vão chegar outras novidades e outras surpresas. Esta novidade será a atualização do que a marca tem produzido ao longo dos anos, num smartphone dedicado à produtividade, com a S Pen, a sua companhia.

Há depois algumas dúvidas que foram faladas e que podem surgir também no palco da Samsung. Falamos dos novos Galaxy Buds Live e da sua forma completamente diferente. Há ainda a provável chegada de um novo tablet, o Galaxy Tab S7, e também de um novo smartphone dobrável, o Galaxy Z Fold2, além do relógio Galaxy Watch 3.

Todas as novidades vão ser apresentadas e mostradas em palco. Vão ser detalhadas e todos os pontos-chave vão ser destacados e revelados em pormenor. Assista aqui e conheça tudo o que a Samsung tem para revelar no seu Unpacked de hoje.

Evento em direto

