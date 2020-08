Samsung Galaxy Z Fold2 – O sucessor chegou com mais ecrã!

O lançamento do Samsung Galaxy Note 20 esteve no centro do unpacked de hoje, mas houve espaço para dar a conhecer mais produtos.

Tal como era esperado, também o Samsung Galaxy Z Fold2 foi anunciado, confirmando muitos dos rumores que circularam pela Internet nos últimos tempos.

A Samsung, ao lado de outras duas ou três empresas do ramo dos smartphones, está a construir uma categoria totalmente nova de dispositivos móveis. Assim, acaba de apresentar a próxima geração de dobráveis ​​- o Galaxy Z Fold2.

Samsung Galaxy Z Fold2

Depois de lançar dois dispositivos dobráveis ​​e ouvir o feedback dos utilizadores sobre as atualizações e os novos recursos mais solicitados, a Samsung lança o Galaxy Z Fold2 com inovações significativas.

O Galaxy Z Fold2 combina, portanto, a portabilidade e a flexibilidade de um smartphone com o poder e o tamanho do ecrã de um tablet para obter a melhor produtividade. Dobrado ou desdobrado, o utilizador tem o poder de escolher a forma que considera mais conveniente.

Vem com dois ecrãs Infinity-O, quase sem moldura. Um avanço significativo face à primeira versão. O ecrã exterior é de 6,2″ e o interior de 7,6″.

Este produto estará disponível em duas cores, Mystic Black e Mystic Bronze. Além disso, haverá uma edição limitada fruto de uma parceria com a Thom Browne, é o Samsung Galaxy Z Fold2 Thom Browne.

O smartphone chegará ao mercado em setembro, com preço por anunciar.

