Já imaginou ter motores nas pernas? Este exoesqueleto ajuda a fazer batota nas subidas

À primeira vista, o exoesqueleto nada mais é do que uma cinta ligada a suportes articulados ao longo das coxas. Olhando com mais atenção, no entanto, há dois motores nos quadris capazes de atingir 1000 watts. Já imaginou ter motores nas pernas para corridas?

De nome Hypershell X Ultra S, este exoesqueleto com Inteligência Artificial (IA) promete transformar a forma como caminhamos.

A dar forma à promessa estão motores, fibra de carbono e software adaptativo.

Motores nas ancas, IA nos bastidores

Com o preço a rondar os dois mil euros, o Hypershell X Ultra S não é um equipamento de reabilitação, mas um exoesqueleto desportivo pensado para caminhadas e entusiastas do ar livre que querem ir mais longe com menos esforço.

À primeira vista, parece apenas uma cinta ligada a suportes articulados nas coxas.

Contudo, essa aparência discreta esconde dois motores nos quadris capazes de atingir 1000 watts, ligados a hastes de fibra de carbono que adicionam força a cada passada.

Mais do que suportar o movimento, o exoesqueleto pode conduzi-lo ativamente.

Exoesqueleto tem ajuda de IA

O grande argumento não é o hardware, mas o software, o sistema de controlo chamado HyperIntuition, que analisa em tempo real a passada e a cadência do utilizador, decidindo continuamente quanto auxílio aplicar e quando.

O controlo é feito por aplicação móvel, onde é possível ajustar os níveis de assistência ou ativar o modo Boost para situações de potência extra.

De acordo com o The Wall Street Journal, que terá testado este exoesqueleto, a autonomia ronda os cerca de 30 km em condições normais, embora o uso intensivo reduza esse valor.

Por fim, há riscos práticos, desde componentes sob tensão que podem recuar com força se não forem corretamente desativados, e motores que podem causar lesões se manuseados sem cuidado.

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