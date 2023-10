O WinRAR tem estado no centro de algumas polémicas, algumas delas com severidade elevada e que podem trazer problemas aos utilizadores. A mais importante delas é mesmo uma falha de segurança descoberta há algum tempo e que se sabe agora estar a ser explorada ativamente por hackers.

Após ver a sua importância ser diminuída com o suporte ao RAR pelo Windows 11, o WinRAR tem estado nas bocas do mundo. Este software, um dos preferidos dos utilizadores para comprimir e descomprimir ficheiros, apresentou alguns problemas que o deixaram com graves questões de segurança.

Em causa estava a possibilidade de correr código aleatório ao abrir uma simples imagem, o que abria depois a porta para ataques mais graves. A solução apareceu, mas aparentemente estará a ter pouco efeito. O problema é mesmo a falta de atualizações automáticas do WinRAR, o que leva a que as atualizações fiquem por aplicar.

Agora, e com o problema a crescer, a Google, pelo seu Threat Analysis Group (TAG), revelou que a falha está a ser ativamente explorada por hackers. Estes são em muitos casos apoiados por estados e este processo acontece há alguns meses, antes mesmo de a falha ser conhecida.

Visto que não existem mecanismos automáticos para atualizar o WinRAR, algo que não se entende numa app com a dimensão desta, o ideal é mesmo fazer a atualização manual. Segundo o que é revelado, as versões 6.24 e 6.23 do WinRAR incluem uma correção para esta falha de segurança grave.

Como dissemos antes, esta é uma falha que é já conhecida há algum tempo e que tem já solução possível de aplicar. Basta fazer a atualização para a versão mais recente do WinRAR e o problema de segurança irá desaparecer de imediato, deixando os utilizadores e os seus sistemas protegidos.

Isto parece ser mais um entrave à utilização do WinRAR. Com cada vez menos utilizadores pagantes, este parece destinado a enfrentar o Windows 11. Este novo suporte ao RAR vem tirar a necessidade deste software adicional, que não deixa de estar a consumir recursos, ainda para mais, exposto a problemas de segurança graves.