Nvidia pode ter receita de 300.000 milhões de dólares em 2027 graças à IA

A Nvidia é a fabricante de hardware que mais está focada no desenvolvimento de soluções para o setor da Inteligência Artificial. E as estimativas mais recentes apontam para que a gigante norte-americana consiga uma receita a rondar os 300.000 milhões de dólares em 2027 exatamente graças à IA.

Muito se tem falado sobre a Inteligência Artificial e este setor em rápido crescimento está a propagar-se por várias áreas diferentes e já não se cinge apenas à eletrónica. A recente popularidade do ChatGPT fez despertar o interesse e a curiosidade sobre esta tecnologia avançada e algumas empresas têm-se destacado, como é o caso da Nvidia.

IA: Nvidia pode ter receita de US$ 300.000 milhões em 2027

As notícias dos últimos meses mostram o papel fundamental que a Nvidia tem tido no mercado da Inteligência Artificial, uma vez que é a fabricante que atualmente disponibiliza as melhores placas gráficas para este setor. Na semana passada, por exemplo, noticiámos que a OpenAI estaria a preparar um modelo avanlçado de IA com 10 milhões de GPUs da empresa de Jensen Huang.

Desta forma, as estimativas mais recentes indicam que há uma forte possibilidade da gigante norte-americana conseguir uma receita de 300.000 milhões de dólares em 2027 devido à IA.

Embora ambicioso, é possível que este valor, ou próximo, se verifique, uma vez que há uma crescente necessidade de continuar a desenvolver modelos avançados de IA e de treinar sistemas inteligentes e, para isso, é necessário um grande poder de computação, sendo que o hardware da Nvidia está mais do que preparado para isso visto que os seus chips gráficos são a melhor opção a nível de potência.

Alguns sinais para estas estimativas já estão à vista, pois as ações da Nvidia já triplicaram o seu valor desde o início do ano. Como tal, espera-se que o preço das mesmas continue e aumentar mais 20%, podendo alcançar os 530 dólares.

Portanto, se há cerca de dois anos, a Nvidia estava no centro das notícias tecnológicas devido à mineração de criptomoedas, setor que lhe deu a ganhar muito dinheiro, agora o foco é mesmo a Inteligência Artificial. Assim sendo, espera-se que a empresa de Jensen Huang possa vir a ter uma participação de 75% na indústria de chips para servidores IA.