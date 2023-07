Troca de Caldeiras: Programa de substituição (até 77% do custo)

O programa Troca de Caldeiras foi criado no âmbito do Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia (PPEC), aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), respondendo ao objetivo de ganho de eficiência energética. Se a sua caldeira é anterior a 2015 aproveite a comparticipação de 77% para trocar por uma nova mais eficiente.

Este programa é destinado a todos os clientes abastecidos a gás natural que tenham uma caldeira atmosférica a gás para aquecimento central anterior a 2015, dando a oportunidade única de efetuarem a substituição da mesma por uma nova, mais eficiente, com cerca de 77% de desconto!

Adicionalmente, sendo a nova caldeira energeticamente mais eficiente (até 30%), o seu consumo de gás, para os mesmos hábitos de utilização, tenderá a ser mais baixo, reduzindo assim a sua fatura de energia!

No processo de candidatura aqui, é necessário que envie uma fatura do gás, uma fotografia da caldeira e indique também o Código Universal de Instalação (CUI). O CUI é um código exclusivo que identifica a instalação de gás natural da sua casa. É composto por 20 dígitos e começa obrigatoriamente por “PT”. O CUI é atribuído pelo operador da rede de distribuição e consta do seu contrato e da fatura de gás natural. Independentemente do seu comercializador, o CUI é sempre o mesmo.

Atenção que este programa tem um limite de 942 caldeiras, sendo as candidaturas avaliadas e validadas por ordem de chegada.