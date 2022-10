Gás: Sabe o que é o Código Universal de Instalação (CUI)?

Já ouviu falar em CUI? Com todo o que está a acontecer no mundo, em especial no mundo da energia, muito se tem falado na mudança para o mercado regulado. O procedimento é simples, ainda mais simples agora que é possível mudar através da internet, mas há ainda muitos portugueses que têm dúvidas.

Uma das primeiras questões que se coloca é... Sabe o que é o Código Universal de Instalação (CUI)?

O CUI é um código exclusivo que identifica a instalação de gás natural da sua casa. É composto por 20 dígitos e começa obrigatoriamente por “PT”. O CUI é atribuído pelo operador da rede de distribuição e consta do seu contrato e da fatura de gás natural. Independentemente do seu comercializador, o CUI é sempre o mesmo.

Como saber o seu Código Universal de Instalação (CUI)?

Para saber o seu Código Universal de Instalação (CUI) basta que tenha uma fatura do gás. Com este número, pode posteriormente mudar para o mercado regulado, isto porque os formulários de mudança solicitam tal informação.

O código CUI é um dos dados necessários a apresentar à fornecedora de energia, para realizar uma série de trâmites e gestões contratuais:

Comunicar as leituras de gás natural;

Proceder à mudança de titular do contrato;

Pedir para a fornecedora alterar dados pessoais ou outras informações;

Contratar uma nova comercializadora.

Enquanto o CUI é correspondente à instalação de gás natural, o CPE (Código do Ponto de Entrega) permite identificar a instalação de luz.

De relembrar que a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) anunciou recentemente uma atualização ao guia para mudar para o mercado regulado de gás natural, com os links para a contratação eletrónica de todos os comercializadores naquele mercado (ver artigo indicado).

Em causa está o levantamento, excecional, das restrições legais existentes no regresso dos clientes finais de gás natural com consumos anuais inferiores ou iguais a 10.000 m3 ao regime de tarifas reguladas, anunciado pelo Governo no final de agosto.

