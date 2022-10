Mercado regulado de gás: Já pode fazer a mudança através da internet

Com o preço do gás a aumentar significativamente, são muitos os portugueses que pretendem regressar ao mercado regulado. Desde o início de setembro que é possível realizar esta mudança em lojas físicas dos comercializados e agora finalmente também passou a ser possível online.

Todos os comercializadores do mercado do gás já disponibilizaram formulários de contratação eletrónica.

Mercado regulado: ERSE atualizou documento com links para mudança

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) anunciou hoje uma atualização ao guia para mudar para o mercado regulado de gás natural, com os links para a contratação eletrónica de todos os comercializadores naquele mercado.

Em causa está o levantamento, excecional, das restrições legais existentes no regresso dos clientes finais de gás natural com consumos anuais inferiores ou iguais a 10.000 m3 ao regime de tarifas reguladas, anunciado pelo Governo no final de agosto.

O fornecimento de gás natural no mercado regulado mantém-se até 31 de dezembro de 2025, data prevista para a extinção das tarifas reguladas de venda de gás.

É possível aceder ao guia da ERSE em ersexplica_gas-natural-regulado.pdf, onde está também disponível a tabela dos preços de gás natural praticados.

De relembrar que até 2012, todos os clientes domésticos tinham tarifa regulada para a luz e gás. Com o aparecimento do mercado livre, muitos portugueses mudaram, com o objetivo de terem tarifas mais baixas. Quem nunca assinou nenhum contrato estará ainda no mercado regulado. Quem o fez, estará na designada tarifa liberalizada e isso é possível ver na fatura.