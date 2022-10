E Porque Hoje é Sexta

Um tipo ao amigo:

- Sabes uma coisa? O Bonifácio é um tipo muito mentiroso!

O amigo:

- Não me digas! Mas, tens a certeza?

O outro:

- Tenho pois! Mente por tudo e por e nada!

O amigo:

- Olha, fizeste bem em me avisar. Já não lhe pago os cem euros que ele diz que me tinha emprestado…