Back Market: desconto exclusivo para estudantes universitários na melhor tecnologia

A Back Market é uma empresa especializada na venda de dispositivos tecnológicos recondicionados. Quando falamos neste tipo de produtos, são os smartphones que surgem logo à ideia, no entanto, a Back Market oferece computadores portáteis, desktops, tablets, acessórios e muito mais.

Neste regresso às aulas, além dos preços mais baixos que já pratica, ainda está a oferecer um desconto exclusivo a alunos do ensino superior.

A Back Market e a oferta de produtos recondicionados

A Back Market tem no seu catálogo de vendas as mais diversas marcas e produtos, para as principais as exigências dos consumidores. Numa fase de início de aulas, o investimento tende a ser elevado e qualquer poupança que se possa fazer, será bem vinda.

As vantagens de optar por produtos recondicionados já aqui foram várias vezes faladas. O preço mais baixo é uma delas, mas também do ponto de vista ambiental, estas escolhas fazem cada vez mais sentido. Além disso, o preço tende a ser proporcional ao estado do produto, sendo esses pormenores avaliados por especialistas, ao contrário de quando são compras feitas a particulares de produtos em segunda mão.

Os smartphones da Apple são das máquinas que mais procura têm neste mercado dos recondicionados. Por exemplo, um iPhone 12 Pro, que novo custa mais de 1000 €, recondicionado e em excelente estado pode custar cerca de 700 €. O modelo do iPhone 11, de 600 €, pode sair por cerca de 450 €.

No entanto, também podem ser encontrados modelos de smartphones de outras marcas, como é o caso da Samsung. Um Galaxy S20+ de 1109 €, poderá custar a partir de 370 €. Estes preços variam conforme o estado do smartphone.

Mas o mercado dos recondicionados é mais que smartphones. Para estudantes, a compra de um tablet ou de um computador é essencial. O iPad Pro 11" (2020) pode ser comprado em bom estado por 759 €. Um MacBook Pro pode ser comprado por cerca de 500/600 €, sendo uma excelente opção para um estudante.

E como as necessidades de um estudante vão além dos computadores e smartphones, na Back Market vai encontrar pequenos eletrodomésticos, como máquinas de café, torradeiras ou até robôs de cozinha, produtos de beleza e saúde, acessórios, consolas e muito mais.

É estudante universitário (ou pai de algum)? Aproveite estes descontos

Atualmente, a Back Market tem a decorrer uma campanha especial dedicada a estudantes do ensino superior (estejam inscritos na universidade ou instituto politécnico). Está a ser oferecido um desconto de 5% para qualquer compra a partir de 5€ e para o obter o estudante terá que preencher um formulário curto, sujeito a validação, para a oferta do código promocional.

O código promocional só pode ser utilizado uma vez e não pode ser combinado com outras ofertas ou promoções em curso. Este código é válido por 1 ano a partir da data da sua receção, não é transferível e só é válido para o estudante a quem o código foi enviado.

Back Market - Obtenha o código