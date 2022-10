É dos que chega constantemente atrasado aos seus compromissos? Ora porque calculou mal o tempo da viagem, ora porque apanhou demasiado trânsito? O Google Maps e o Waze têm uma funcionalidade muito útil e que lhe vai permitir ajustar a sua vida para que não se volta a atrasar.

Tem que estar às 18h numa reunião no outro lado da cidade? Saiba a que horas deve sair para não chegar atrasado.

O Google Maps é um dos serviços mais utilizados por quem andas nas estradas, tal como o Waze. Além dos percursos, ainda ajudam a escolher as melhores rotas, fugir ao trânsito e a encontrar locais de paragem importantes.

Para quem chega sempre atrasado ou tem dificuldade em calcular o tempo de uma viagem, mesmo que conheça o percurso de trás para a frente, esta funcionalidade pode ajudá-lo a nunca mais se atrasar.

No Google Maps

Se tem que se deslocar para um local com hora marcada e não se quer atrasar, no Google Maps poderá definir a hora de chegada e ser-lhe-á dada a indicação da hora a que deve sair, considerando o trânsito no momento.

Ao escolher o destino deverá selecionar a opção direções. Em seguida, em frente a "A sua localização" existe um menu com várias opções, nomeadamente a "Definir hora de partida ou chegada". Será nessa opção que poderá definir a hora a que quer chegar, sendo então sugerida a hora de saída.

No Waze

Na app Waze terá a mesma opção, ainda que o acesso seja diferente. Ao escolher o destino, deverá selecionar a opção Iniciar. Antes de ser apresentado o início do percurso, surgem várias opções, entre elas a pretendida: "Programar rota". Numa animação gráfica, terá algumas opções para escolher. Nomeadamente, o dia, as horas e a indicação do fluxo de trânsito. No gráfico das horas basta deslizar até à hora que pretende chegar ao destino.

A programação da rota pode ser feita com antecedência, sendo notificado para iniciar a condução de forma a que chegue ao destino à hora pretendida.

As desculpas por chegar atrasado acabaram!