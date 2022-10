A segurança dos nossos dados está constantemente a ser colocada à prova e por mais medidas que sejam colocadas em prática para a garantir, há sempre alguém pronto para explorar as suas vulnerabilidades. A Meta avançou agora com uma informação preocupante.

Um milhão de utilizadores estão a ser alertados para o facto de poderem ter as suas contas comprometidas por causa de apps de terceiros que estavam disponíveis na Play Store da Google e na App Store da Apple.

Meta está a alertar 1 milhão de utilizadores do Facebook

A Meta está a alertar 1 milhão de utilizadores do Facebook que os dados das suas contas podem ter sido comprometidos por apps de terceiros disponíveis nas lojas de aplicações da Apple ou do Google.

Num novo relatório, os investigadores de segurança da empresa afirmam que, no ano passado, identificaram mais de 400 apps fraudulentas criadas para roubar as credenciais das contas de Facebook dos utilizadores.

Segundo a Meta, as apps estavam mascaradas de serviços “divertidos ou úteis”, como editores de fotos, apps de câmaras, serviços de VPN, horóscopo e ferramentas de monitorização de exercício físico. De forma geral, estas apps exigiam que fosse feito um registo com a conta de Facebook, antes de terem acesso às funcionalidades oferecidas. Era neste processo que as informações das contas estavam a ser roubadas.

O diretor de Threat Disruption da Meta, David Agranovich, referiu numa conferência de imprensa que muitas das apps identificadas pela Meta eram, na verdade, pouco úteis.

Muitas das aplicações ofereciam pouca ou nenhuma funcionalidade antes de fazer login e, a maioria, não oferecia nenhuma funcionalidade mesmo depois de uma pessoa concordar em fazer login

Uma diferença curiosa entre Android e iOS

A Meta detetou as aplicações maliciosas nas duas maiores lojas de apps para dispositivos móveis, mas a maioria era direcionada ao Android. O padrão do tipo de apps maliciosas também é curioso. No Android, a maioria das apps eram as consideradas apps de entretenimento, como filtros de fotos ou apps de câmaras.

No caso do iOS, foram detetadas 47 apps sendo elas essencialmente caracterizadas como "business utility", como apps para gerir publicidade, publicações no Facebook entre outras ferramentas direcionadas especificamente para pessoas que têm os seus negócios a passar por esta rede social.

Muitas destas apps ainda poderão estar disponíveis, ainda que a Meta tenha reportado esta informação à Google e à Apple. Para tentar minimizar o impacto destas apps, o Facebook está a notificar um milhão de pessoas que poderão ter instalado alguma destas apps em particular (sem especificar qual), vendo assim os seus dados comprometidos.

Seja este o seu caso ou não, este poderá ser um bom momento para fazer alteração das suas credenciais de acesso ao Facebook e até a outros serviços.