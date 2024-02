Galaxy S24 não gosta do Android Auto? Estão a surgir problemas com alguns automóveis

Todos os que usam o Android Auto sabem como é simples mudar de smartphone sem ter nenhum problema. Esta é uma função nativa do Android e as configurações são simples, dependendo muitas vezes das apps que usamos. Agora, e com a utilização do Samsung Galaxy S24, surgiu um novo problema. Este parece ser incompatível com o Android Auto em alguns automóveis.

Galaxy S24 falha no Android Auto em alguns automóveis

Por norma, trocar de smartphone pode ser um processo que requer algum trabalho. A Google não tem uma ferramenta totalmente automática, dependendo sempre dos fabricantes. Já no caso do Android Auto, este processo é simples e rápido, bastando ligar ao carro. No entanto, como é agora referido, o Galaxy S24 está a problemas com a ligação aos carros da Volkswagen, Skoda ou SEAT.

Alguns utilizadores relataram que não conseguem usar o Android Auto para ligar o Galaxy S24 aos carros Volkswagen, Skoda ou SEAT. Se você estiver a enfrentar este problema, tente os passos abaixo. Se nenhum destes passos resolver o seu problema, entre em contacto com o centro de atendimento ou centro de atendimento Volkswagen, Skoda ou SEAT. Esses fabricantes confirmaram que trabalham em atualizações de software para os veículos afetados.

A mensagem acima está num site de suporte da Samsung e confirma o problema que muitos utilizadores reportam. Ao ligar o novo smartphone da marca a um carro destes fabricantes, o sistema da Google simplesmente não funciona e o Android Auto não se liga entre os 2 elementos.

Samsung recomenda visita às oficinas da Volkswagen

Para além de reconhecer o problema com o Galaxy S24, a Samsung refere também nessa página de suporte a possível solução para o problema. Esta passa por uma visita a uma oficina oficial de uma das marcas afetadas, para que seja realizada uma atualização aos sistemas dos automóveis.

Há um problema de compatibilidade com ligações hotspot entre alguns veículos Volkswagen e alguns modelos do sistema operativo Android. Isso deve-se a uma mudança na forma como os endereços IP para pontos de acesso foram atribuídos desde o Android OS 11 (sistema atual OS 14).

Segundo refere a Samsung na sua página de suporte, este é um problema bem identificado. Esta na forma como o Android trata os endereços IP que recebe dos carros da Volkswagen. Esta será uma situação menos simples de resolver, uma vez que requer uma visita a uma oficina, algo bem mais complicado do que simplesmente atualizar um smartphone ou o Android Auto.