Apple revela novo anúncio do Vision Pro “First -Timer” e muito mais

Os óculos de computação espacial Vision Pro da Apple estão finalmente disponíveis para todos nos EUA. O headset vem em três versões de armazenamento - 256GB, 512GB e 1TB. Apesar de parecer simples, há necessidade de saber ao que vai. Até porque é um mundo novo, com especificações novas. A Apple para ajudar, criou além de um novo anúncio, vários vídeos como guias práticos.

Agora que o Apple Vision Pro está nas mãos dos primeiros consumidores, a Apple partilhou uma coleção de novos vídeos no YouTube. Estes vídeos do serviço de apoio da Apple mostram como utilizar o Vision Pro, desde conselhos sobre aplicações visionOS específicas, apoio ao utilizador convidado e muito mais.

A Apple também partilhou um novo Vision Pro chamado "First-Timer".

Deixamos também a coleção completa de novos vídeos da Apple hoje sobre o Vision Pro (até agora).

Algumas características do Apple Vision Pro

À primeira vista, os óculos da Apple seguem um design já visto noutros dispositivos, como, por exemplo, os Quest Pro, lançados pela Meta em 2022. Os dois têm baterias que duram cerca de 2 horas, de acordo com as fabricantes, e oferecem modos de realidade mista, em que o sistema interage com o ambiente ao redor do utilizador.

Mas, enquanto no Quest Pro, da Meta, a transparência fica restrita à região das duas lentes, no Vision Pro, ela pode ficar em todo o ecrã. A Apple integrou um recurso que se chama EyeSight ("visão", em tradução direta), em que outras pessoas podem ver os seus olhos.

Outra diferença entre os modelos é a navegação. Ao contrário de todos os que existem no mercado, nos Vision Pro o uso depende apenas dos movimentos das mãos e dos olhos ou de comandos de voz.

Sistema operativo : visionOS

: visionOS Aplicações : Dedicadas, existem já mais de 600 apps;

: Dedicadas, existem já mais de 600 apps; Peso : cerca de 600 gramas;

: cerca de 600 gramas; Armazenamento : 256 GB, 512 GB e 1 TB;

: 256 GB, 512 GB e 1 TB; Autonomia : 2 horas

: 2 horas Tecnologia inclusa : 6 microfones e 12 câmaras, que permitem gravar vídeos e tirar fotos em três dimensões; Duas câmaras principais de alta resolução; Seis câmaras de monitorização voltadas para o mundo; Quatro câmaras de monitorização ocular; Câmara TrueDepth; Leitor LiDAR; Quatro unidades de medição inercial (IMUs); Sensor de cintilação; Sensor de luz ambiente

: 6 microfones e 12 câmaras, que permitem gravar vídeos e tirar fotos em três dimensões; Processamento : O dispositivo é equipado com dois chips principais: o M2, que executa o sistema e o R1, que se concentra em processar as imagens.

: O dispositivo é equipado com dois chips principais: o M2, que executa o sistema e o R1, que se concentra em processar as imagens. Ecrã : 23 milhões de pixels; Sistema de exibição 3D; Micro‑OLED; Distância entre pixels de 7,5 mícrons; Taxas de atualização suportadas: 90 Hz, 96 Hz, 100 Hz; Suporta reprodução múltipla de 24 fps e 30 fps para vídeo sem trepidação

: Segurança : Autenticação biométrica baseada em Iris; Os dados do Optic ID são criptografados e acessíveis apenas ao processador Secure Enclave Protege dados pessoais nas aplicações; Permite fazer compras na iTunes Store e App Store.

: Autenticação biométrica baseada em Iris; Ligações e sem fio : Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.3

: Distância Interpupilar (IPD): 51–75 mm

Em termos de espelhamento de vídeo, os Vision pro emparelham com qualquer dispositivo habilitado para AirPlay, incluindo iPhone, iPad, Mac, Apple TV (2.ª geração ou posterior) ou smart TV que suporte AirPlay.