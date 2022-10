Farto da publicidade no Instagram? Não desespere já, vai haver ainda mais

O Instagram tem vindo a sofrer muitas alterações desde os primórdios da simples partilha de fotografias. Hoje é uma das redes sociais mais utilizadas em todo o mundo, uma fonte de rendimento para os criadores de conteúdo e onde a publicidade parece que não para de crescer.

Mas se acha que andava a ver publicidade a mais na rede social, saiba que vai haver ainda mais e em novos locais.

Mais publicidade no Instagram

A receita trimestral da Meta caiu pela primeira vez no segundo trimestre e, por isso, é necessário ajustar estratégias. O despedimento e reajuste das equipas será uma forma de reduzir as despesas e, para aumentar as receitas, a publicidade é um dos recursos mais imediato.

O Instagram é ainda uma rede social em crescimento, sendo assim um alvo para fazer os números a apresentar aos investidores crescer.

A publicidade nesta rede está presente no feed principal e nas stories, mas existem alguns separadores onde não existiam anúncios. Agora no feed de Explorar e no próprio feed do perfil do utilizador vai passar a haver publicidade.

As marcas passam a ter a opção de colocar anúncios na zona de explorar, algo que já está disponível. Os anúncios do feed de perfil ainda estão em fase de teste. A empresa também vai oferecer a alguns criadores a possibilidade de ganhar uma parte da receita dos anúncios exibidos nos seus feeds de perfil.

Outras formas de fazer anúncios nas redes sociais

Além destas novidades, a Meta anunciou uma série de outras atualizações para os seus produtos de publicidade tanto para o Instagram como para o Facebook. Por exemplo, a empresa irá testar anúncios de realidade aumentada no feed e nas histórias. A Meta sugere, como exemplo, que as marcas possam usá-los para permitir que as pessoas testem móveis virtuais em casa ou vejam mais de perto um carro.

Estão também a ser testados novos formatos de anúncios no Facebook e Instagram Reels. Isso inclui um formato "pós-loop" - anúncios ignoráveis ​​com duração entre 4 e 10 segundos que serão reproduzidos após um reel. Depois que o anúncio terminar, o reel será reproduzido novamente. Os anúncios nos carrosséis de imagens são outra das novidades.

As marcas que pretenderem usar estes espaços publicitários terão acesso a uma biblioteca gratuita de músicas para usar nos anúncios do Reels.

Como indicação ao utilizador, a Meta deixa como advertência que "o número de anúncios na plataforma varia de acordo com a forma como as pessoas usam o Instagram. Monitorizamos de perto os sentimentos das pessoas - tanto para anúncios quanto para o comércio em geral".