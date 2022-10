A Xiaomi acabou de colocar no mercado europeu uma série de novos produtos dedicados ao segmento mobile e doméstico. A nova linha de televisões inteligentes surge como uma grande novidade, principalmente porque vão chegar ao mercado nacional.

A Xiaomi TV Q2 Series foi lançada em três modelos de 50, 55 e 65 polegadas, estando disponíveis ainda este ano em dois deles em Portugal.

Xiaomi TV Q2 Series - a nova smartTV

As novas smartTVs da Xiaomi surgem com especificações muito semelhantes, com a diferença de tamanhos que variam entre três opções: 50, 55 e 65 polegadas. Vêm equipadas com a mais recente tecnologia Quantum Dot Display que, segundo a fabricante, garante uma qualidade de imagem excecional.

A Xiaomi TV Q2 Series tem resolução de 4K Ultra HD proporcionando uma experiência visual com cores mais vivas e transições ainda mais suaves que versões anteriores, para um entretenimento visual envolvente.

Conta com tecnologias Dolby VisionTM IQ, Dolby Atmos e com sensores de luz ambiente. Assim, a Xiaomi TV Q2 consegue detetar de forma inteligente o brilho da sala para fazer ajustes à imagem. Sendo já um chavão da Xiaomi, também esta smartTV garante proporcionar um desempenho áudio de elevada qualidade.

Esta série de smartTVs vem com o sistema integrado Google TV, uma novidade na série Xiaomi TV, que traz aos utilizadores conteúdos selecionados à medida e infinitas fontes de entretenimento.

A experiência de utilização serve também como um hub de controlo doméstico inteligente com o Google Assistant, permitindo a cada família controlar partes da sua casa apenas com a voz pela televisão. Estes equipamentos também contam com a aplicação Xiaomi TV+ pré-instalada, dando aos utilizadores mais opções de conteúdo, desde TV em direto a blockbusters.

A Xiaomi TV Q2 Series vai estar disponível para venda em Portugal este ano nos tamanhos 55" e 65" com o PVP de 699,99€ e 899,99€, respetivamente.