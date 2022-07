Mesmo com tudo que tem acontecido, o Facebook é ainda a rede social com mais representatividade na Internet. Todos conhecem e (quase) todos a usam, fazendo dela uma verdadeira máquina de fazer dinheiro da Meta, a empresa que gere todos os serviços associados.

Com quase 2 décadas de funcionamento, o Facebook revelou agora uma situação única e que acontece pela primeira vez. Os seus resultados trimestrais foram revelados e o Facebook revelou que perdeu dinheiro, diminuindo os seus lucros.

O Facebook inverteu o seu sucesso

Desde a sua criação que o Facebook tem tido uma saúde financeira única. Não é das mais ricas da Internet, mas está bem posicionada e os seus resultados têm impressionado ao longo dos anos, sempre a crescer e a mostrar-se lucrativa.

Esse movimento de crescimento chegou agora a um momento crítico, com o Facebook e revelar uma perda clara. Na sua apresentação de resultados ficou claro que houve uma queda de 1%, ficando-se agora nos 28,8 mil milhões de dólares, com previsão de que o crescimento no terceiro trimestre cai ainda mais.

Receita e lucros do Facebook e Meta afetados

No que toca à Meta, este cenário não melhora, e os lucros aqui caíram 36%, ficando agora nos 6,7 mil milhões de dólares. A Reality Labs, responsável pela construção do metaverso de Mark Zuckerberg perdeu 2,8 mil milhões no 2º trimestre de 2022.

As causas são bem conhecidas e incluem a mudança de política da Apple, no que toca a partilha de dados. Mesmo não sendo nova, esta situação continua a ter impacto na publicidade. Além disso, e com a economia a regredir, os anunciantes abrandaram as suas apostas.

Mais utilizadores ativos durante este trimestre

Embora a receita da Meta esteja a abrandar, houve um crescimento no número de utilizadores diários no Facebook de 3%, para os 1,97 mil milhões. No total, a Meta revelou que todos os seus serviços (Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp) têm agora que 2,88 mil milhões de utilizadores, crescendo 4% em relação ao ano passado.

Este é mesmo um cenário negativo para o Facebook e para a Meta. Mesmo com o número de utilizadores a crescer, a verdade é que a receita está a diminuir, o que era na verdade esperado. O problema é que esta parece ser uma situação que veio para ficar e que se repetirá nos próximos meses.