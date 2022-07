Desde o início do ano que a Google tem preparado mudanças muito grandes na interface do Gmail. Esta deve abraçar de forma completa a conhecida linguagem Material Design 3, que traz elementos melhorados para a interface.

Esta novidade tem vindo a ser disponibilizada de forma gradual e agora a Google decidiu tornar a nova interface oficial e o novo Gmail está a chegar finalmente para todos os utilizadores.

Os planos da Google para o novo Gmail são muito simples e diretos. Quer criar na interface deste serviço um centro que vai muito para lá do email e onde se reúnem todas as formas de comunicação associadas a este e à Google - Meet, Chat e Spaces.

Com uma imagem totalmente redesenhada na sua interface, quer tornar-se mais simples de usar e, principalmente, mais intuitiva. As ferramentas avançadas estão também presentes, mas menos visíveis e a ocupar espaço essencial para as mais usadas e importantes.

Os elementos de design da interface do Gmail usam a terceira versão do Material Design, com todos os elementos criados pela Google. Estes são transversais a todos os sistemas e como tal, garantem uma experiência de utilização igual em muitos serviços e aplicações.

Mesmo tento acesso direto a muitos serviços da Google, os utilizadores não são obrigados a mantê-los perto de si. As opções do Gmail permitem que, de forma simples e direta, estes sejam removidos para simplificar ainda mais a usabilidade.

Quem não quiser usar esta renovação do Gmail, pode facilmente fazê-lo, seguindo as instruções da própria Google, ainda que de forma temporária. As mudanças não vão ficar por aqui e até ao final do ano o Gmail deverá receber mais novidades.

Com este anúncio da disponibilidade geral da nova interface, a Google dá um passo grande no caso do Gmail. Abre a porta a muitas mudanças, que certamente vão depois ser vistas noutros serviços e até nas apps que nos habitámos a ver no Android.

