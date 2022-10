Uma das grandes novidades do iPhone 14 é a nova Dynamic Island. Esta é a forma mais simples que a Apple encontrou para esconder e rentabilizar o novo notch do seu smartphone, tornado-o numa área nobre e dedicada às notificações.

Claro que rapidamente se sabia que este iria chegar ao Android e aos seus dispositivos. A forma mais simples encontrada foi com a criação de uma app, o dynamicSpot que muitos consideravam desnecessária. A verdade é que esta está a bater recordes de instalação.

O Android não precisa da Dynamic Island?

Mesmo não sendo uma opção que agrade a todos, de forma estética, a nova Dynamic Island dos novos iPhone 14 Pro e Pro Max, veio mostrar como a Apple é excelente no que toca ao encontrar novas soluções para os seus problemas. Recorrendo a software e dando-lhe uma utilidade grande, conseguiu esconder o novo notch, agora com 2 elementos e que iria ocupar ainda mais espaço numa área nobre.

Isso cedo despertou o interesse e a curiosidade dos utilizadores do Android, que queriam testar esta novidade no seu sistema. Vários fabricantes procuraram saber do interesse dos utilizadores, mas sem se comprometer para o futuro ou com soluções específicas e criadas de raiz. A pergunta era mesmo se o Android queria ou não a Dynamic Island.

dynamicSpot bate recordes de instalação

A solução veio através de software e de uma app em específico, desenvolvida de imediato para mostrar esta novidade. O dynamicSpot, a app que dali resultou, mostrou como poderá ser o futuro do Android para esta área que ainda é uma realidade para muitos. As câmaras sob o ecrã já existem, mas ainda poderão demorar a chegar de forma massificada e em novos smartphones, sendo o padrão o punch hole e outras variações próximas.

Quando o dynamicSpot foi apresentado, muitos consideraram ser algo completamente desnecessário e apenas mais uma app que iria sobrecarregar o Android. A realidade agora mostrada parece contrariar essa ideia. Mesmo ainda longe de ser uma solução estável e plenamente funcional, a app dynamicSpot tem já mais de 1 milhão de instalações na Play Store e este número não parece estar a abrandar.

Smartphones já têm uma alternativa

Muitos podem argumentar que a grande maioria das instalações foi apenas para testar e ver o que é oferecido. Ainda assim, fica claro que o interesse dos utilizadores parece grande e que a Dynamic Island, ou uma solução similar poderá ter sucesso no Android, se e quando, chegar a este sistema da Google.

Resta agora aos fabricantes Android procurarem a suas soluções para este espaço, seja ou não com inspiração na Dynamic Island. A Apple mostrou o caminho e em breve vão certamente surgir novidades, mais ou menos úteis.