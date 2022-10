Alice: O avião totalmente elétrico já fez o seu voo inaugural

O segmento dos veículos elétricos continua em crescimento, mas na área da aviação tem havido uma investigação mais profunda. No entanto, já há aviões totalmente elétricos, e o Alice da Eviation Aircraft é um exemplo.

Recentemente, registou-se um marco na história da Aviação, pois a aeronave Alice, que é totalmente elétrica, já fez o seu voo inaugural.

Alice atingiu uma altitude de 3.500 pés

O primeiro avião totalmente elétrico "Alice" da Eviation Aircraft completou com sucesso o seu voo inaugural em Moses Lake, Washington, EUA. Alice descolou no dia 27 de setembro, às 16h10 CEST do Aeroporto Internacional de Grant County (MWH), voando durante um total de oito minutos e atingindo uma altitude de 3.500 pés.

A rede global de aviação da DHL Express recebeu doze aeronaves de e-carga, aquando do seu projeto de eletrificação.

John Pearson, CEO da DHL Express, referiu que...

Os nossos cumprimentos à Eviation pelo sucesso do primeiro voo da Alice! A conclusão do seu primeiro voo confirma a nossa convicção de que a era da aviação sustentável está aqui. Com a nossa encomenda de 12 aviões de carga elétricos Alice, estamos a investir no nosso objetivo global de uma logística sem emissões. A gama e capacidade da Alice torna-a uma solução sustentável única para a nossa rede global de aviação, apoiando a nossa aspiração de dar uma contribuição substancial na redução da nossa pegada de carbono e, em última análise, alcançar as zero emissões até 2050

O Eviation Alice é uma aeronave elétrica que foi projetada para acomodar nove passageiros e dois tripulantes. Atualmente em ainda está em testes. A construção incorpora 95% de material compósito, é acionada por dois motores elétricos e possui cauda em T.