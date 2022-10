Apesar de não ser uma das principais fontes de rendimento da Apple, a App Store da Apple tem uma posição importante para a empresa. Esta tem tido bons resultados financeiros ao longo dos anos, mostrando que os utilizadores da marca apostam nas apps e nos seus conteúdos.

Esta posição de crescimento parece estar a tomar agora um sentido contrário e a apresentar, pela primeira vez em muitos anos, um abrandamento no que toca ao seu lucro. Os dados mais recentes mostram que poderá ser a mais recente vítima cenário económico e terá perdido 5% no mês de setembro. Naturalmente que não é a única loja de apps a ter este comportamento.

App Store está a perder dinheiro

Os dados agora apresentados não são vindos da própria Apple, mas resultam de uma análise do conhecido Morgan Stanley. Esta entidade avaliou o comportamento da App Store e das suas apps, com informação da Sensor Tower, tal como tem feito desde 2015. Os dados recolhidos mostram um claro abrandamento no que toca aos lucros desta loja de apps da Apple.

A informação recolhida dá conta de uma perda de lucros na ordem dos 5%, uma das maiores desde que este fator é acompanhado desde 2015. O grande culpado deste tombo da loja da Apple é também conhecido e está nas apps de jogos e das compras associadas a estas. Tudo aponta para que esta tenha caído 14% em setembro.

Apple não é a única a traçar este caminho

Claro fica também que o cenário económico está a causar um abrandamento nas compras que os utilizadores realizam nestes ecossistemas. O primeiro a sofrer com estas preocupações agora existentes é precisamente as compras de apps e dentro destas, algo que acaba por ser natural.

Se este impacto está bem visível na App Store da Apple, o mesmo está a acontecer no universo Android. As perdas da Play Store também foram calculadas e são na verdade maiores. OS dados apresentados apontam para que a perda de receita dentro da loja de apps da Google se situe nos 9%, um valor também elevado, mas com um impacto menor para este ecossistema.

Economia é a culpada deste cenário

Desde o início da pandemia que a Apple parou de apresentar os resultados financeiros da Appl Store, sem que tenham sido reveladas razões para isso. Ainda assim, e com a informação existente, a Morgan Stanley prevê que o trimestre que terminou em setembro tenha sido positivo para a App Store, com um crescimento de 8% nos lucros.

A área de serviços, onde se inclui a App Store, tem sido essencial para a o crescimento da Apple. Esta está numa posição invejável e mostra taxas de crescimento elevadas. Na última apresentação de resultados, a Apple registou um crescimento de 12%, atingindo os 19,6 mil milhões de dólares.