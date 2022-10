A Microsoft tem estado debaixo de fogo com problemas com as impressoras tanto no Windows 10 como no Windows 11. Os problemas têm sido recorrentes com este elemento, em especial fruto de atualizações que a gigante do software vai lançando.

Com a primeira grande atualização do Windows 11 na rua, ainda que com uma disponibilização controlada, esperava-se que os problemas não surgissem. A verdade, segundo a própria Microsoft admitiu, é que os problemas voltaram e novamente a afetar as impressoras. Assim, esta atualização foi bloqueada num conjunto alargado de utilizadores.

Novos problemas nas impressoras no Windows 11

A forma como a Microsoft tem lançado as suas atualizações permite que a empresa controle de forma muito fina quem recebe e que em que circunstâncias isso acontece. Isso permite detectar problemas e agir de forma rápida, impedindo que estes se propaguem e atinjam muitos mais utilizadores. Já o fez antes e com a nova atualização do Windows 11 voltou a ter de o fazer.

O problema, como a própria Microsoft o admitiu, está nos sistemas que usam os drivers Universal Print Class ou Microsoft IPP Class. Nestes casos, e se problema estiver presente, os utilizadores vão conseguir usar apenas as definições padrão da impressora, não conseguindo usar as suas opções ou personalizações adicionais, como faziam antes da atualização 22H2 do Windows 11.

O Windows precisa de conectividade com a impressora para identificar todos os seus recursos. Sem conectividade, a impressora é configurada com as configurações padrão e, em alguns cenários, pode não ser atualizada quando a conectividade com esta for restaurada. O utilizador pode ser afetado por este problema se a sua impressora não conseguir usar recursos específicos, como cores, impressão frente e verso/duplex, configurações de tamanho ou tipo de papel ou resoluções superiores a 300 x 300 dpi.

Microsoft bloqueou a atualização 22H2

Para colocar um travão imediato nesta situação, a Microsoft bloqueou de imediato a instalação desta atualização nos sistemas que usem estes drivers específicos. Da mesma forma, a empresa não recomenda a instalação manual desta atualização, sob pena de passar a estar presente o problema agora identificado.

Mesmo com a situação identificada e estando já a trabalhar numa solução para este problema, a Microsoft tem já uma possível solução para os utilizadores que estiverem a experimentar esta situação anómala. Esta vai para lá da óbvia solução de remover a atualização 22H2 do Windows 11 e que muitos se podem sentir tentados a seguir.

A forma mais simples de resolver este problema

A forma mais simples que a Microsoft recomenda para contornar o problema é a reinstalação destas impressoras. Isto fará que com que os drivers sejam novamente descarregados e reinstalados. Outra solução é remover as impressoras e aguardar que a atualização 22H2 seja instalada, tendo depois de esperar que este problema seja resolvido de forma unilateral pela gigante do software.

Este é já o terceiro problema detectado e que bloqueou a instalação da atualização do Windows 11 em algumas plataformas de hardware. Houve já problemas com o Intel Smart Sound Technology e com placas gráficas NVIDIA, que rapidamente foram bloqueados com uma simples interrupção da disponibilização da atualização.