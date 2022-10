Intel diz que “teremos 1 bilião de transístores num chip em 2030”

Como sabemos, a Intel é uma das mais fortes empresas do ramo tecnológico e que tem cada vez mais apostado na inovação, até para colmatar os anos em que parece que esteve um pouco adormecida.

Nesse sentido, a fabricante californiana referiu que no ano de 2030 já teremos chips com 1 bilião de transístores integrados.

Intel quer chips com 1 bilião de transístores até 2030

Foi durante a conferência Hot Chip 34, que aconteceu no mês de agosto, que Pat Gelsinger, CEO da Intel, revelou alguns detalhes interessantes sobre a baixa densidade de transístores por chips e da sua previsão para o futuro no que respeita a esta área tecnológica. Segundo o executivo, daqui a mais ou menos 10 anos poderemos ter chips já com uma quantidade impressionante de 1 bilião de transístores. Segundo as palavras de Gelsinger:

Neste momento, temos cerca de 100 mil milhões de transístores por cada chip, mas esperamos chegar a 1 bilião em 10 anos, até 2030. É algo que quero alcançar.

Esta informação é recebida com entusiasmo e admiração por parte da indústria dos chips, no entanto a Intel não adiantou mais pormenores sobre qual o processo necessário para conseguir este objetivo, nem os possíveis preços que estes chips teriam. Muitas das dúvidas passam por saber de que forma se vai encaixar essa enorme quantidade de transístores num único chip, apenas com alguns anos para a evolução necessária para tal.

Para este processo, a Intel vai contar sobretudo com a já tão falada litografia EUV-High NA (Ultra Violeta Extrema), através dos poderosos scanners da holandesa ASML, que a empresa de Pat Gelsinger já fez questão de garantir nas suas fábricas. O CEO acredita que "a litografia EUV High-NA nos manterá no caminho certo para a próxima década".

Um dos pontos menos positivos desta inovação será certamente o valor a pagar por ela. Os equipamentos da ASML para este efeito são extremamente caros, podendo custar até 400 milhões de euros por unidade. Mas este é um tema que certamente terá novos desenvolvimentos, sendo que vamos estar atentos para trazermos todas as novidades sobre o mesmo.