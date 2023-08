O carregamento dos carros elétricos traz sempre aos utilizadores a comparação com o de qualquer outro dispositivo. Há um conjunto de regras a cumprir para garantir a longevidade da bateria. Um deles parece agora cair por terra, ao ser provado que o carregamento rápido não afeta as baterias dos carros da Tesla.

Como qualquer bateria, espera-se que a utilização frequente de carregamentos rápidos tenha um impacto negativo na sua vida útil. Este deverá ser um processo agressivo e que vai diminuir a sua utilização, diminuindo assim a sua capacidade de reter carga.

A verdade é que isso poderá mesmo ser um mito. Um estudo exaustivo da Recurrent vem provar que a utilização do carregamento rápido (fast charging) tem um impacto negativo ou nulo, pelo menos nos carros da Tesla. Este estudo olhou para 12.500 carros da Tesla nos EUA.

Como pode ser visto nos gráficos, os dados mostram o mesmo resultado para o Modelo 3 e o Model Y. É também possível ver que o carregamento rápido frequente torna a degradação da bateria a longo prazo um pouco melhor no modelo mais recente da Tesla.

Para a realização deste estudo, a Recurrent analisou dados extremos. Comparou dados de carros que carregam rapidamente pelo menos 90% do tempo com carros que carregam rapidamente menos de 10% do tempo. Os resultados não mostram diferença estatisticamente significativa na degradação do alcance entre Teslas.

Curiosamente, o manual dos carros da Tesla, refere nada sobre o carregamento rápido DC frequente afetar a longevidade da bateria. Faz sim referência que o carregamento rápido tem o potencial de diminuir ligeiramente a taxa de pico de carregamento.

Cai assim por terra mais um mito, pelo menos no que toca aos carros da Tesla. Provavelmente o comportamento das baterias de outras marcas é igual e o carregamento rápido não tem mesmo qualquer impacto na vida útil e longevidade deste elemento essencial nos carros elétricos.