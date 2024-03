Telegram oferece Premium a troco de ajuda a este serviço, mas será que compensa?

Ainda que seja um serviço de mensagens, o Telegram prima por ter algumas funcionalidades completamente diferentes do habitual. A mais recente delas promete a oferta da vertente Premium a quem ajudar este serviço, com o envio de SMS. Mas será que compensa esta oferta?

Telegram oferece Premium a troco de ajuda

O serviço de mensagens de Pavel Durov tem procurado destacar-se a concorrência de forma única. Para lá do seu pacote Premium, o Telegram quer ser diferente em vários aspetos e garantir uma segurança acima da média, ao mesmo tempo que oferece uma simplicidade grande de utilização.

A mais recente proposta, ainda limitada a um conjunto mínimo de utilizadores e em locais muito específicos, prova isso mesmo. O Telegram criou o que designou como Peer-to-Peer Login Program ("P2PL") e oferece subscrições do Premium a quem aderir.

Envio de SMS compromete a privacidade

Como pode ser visto, o P2PL é um programa que permite aos dispositivos dos utilizadores serem usados para enviar SMS de autenticação. Estes vão garantir uma ajuda em certos cenários e ficam limitados a um máximo de 150 SMS mensais por utilizador.

Ainda que possa parecer muito interessante esta troca, há alguns pormenores que não são revelados de imediato. Os utilizadores que aceitarem vão ter o seu número de telefone acessível a quem receber as SMS enviadas, podendo ser assediados ou importunados por quem recebeu as mensagens.

O Telegram também indica que como membro P2PL concorda em não "divulgar ou partilhar qualquer informação pessoal dos destinatários [dos SMS de registo]", o que implica que até certo ponto quem envia os SMS de registo pode saber para quem são enviados.

Responsabilidade não é do serviço

Além disso, os termos do contrato com o Telegram indicam que os utilizadores serão responsáveis ​​por todos os custos da operadora. Isso incluirá taxas adicionais e eventuais "taxas internacionais de SMS" que vão chegar ocasionalmente.

Ainda que possa parecer uma proposta atrativa, esta nova oferta do Telegram terá de ser bem calculada. As questões de privacidade rapidamente ultrapassam ao valor que está em causa para se ter o pacote Premium do Telegram, ou seja, 5 euros por mês.