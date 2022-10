Pacific Drive, sobreviver ao volante do nosso carro

Os estúdios canadianos Ironwood Studios, apresentaram recentemente o seu trabalho Pacific Drive.

Trata-se de um jogo survival no qual o jogador apenas pode contar consigo e com o seu carro. Venham ver mais...

Os estúdios Ironwood Studios revelaram recentemente o projeto em que estão a trabalhar atualmente, Pacific Drive.

Os Ironwood Studios formaram-se em 2019 e são compostos por alguns elementos bastante experientes no ramo dos videojogos, provenientes de estúdios como os Sucker Punch Productions, Insomniac Games, Irrational, Klei, 343, Bungie, Activision e Oculus.

Pacific Drive, trata-se de um jogo de sobrevivência que mistura elementos de condução com fugas espetaculares e que coloca os jogadores a conduzir os seus carros como loucos para fugir a um conjunto de anomalias inexplicáveis. A maior parte do jogo irá decorrer ao volante do nosso veiculo.

Aliás, o carro dos jogadores é o grande protagonista de Pacific Drive, sendo o fiel companheiro responsável pela nossa sobrevivência, ou não.

Em Pacific Drive a nossa base de operações é uma garagem abandonada, na qual podemos trabalhar o nosso veiculo ao nosso gosto. Seja a fazer reparações necessárias para que nos consiga transportar em segurança, seja a proceder a upgrades que lhe atribuem mais e maiores capacidades ou seja a personalizá-lo apenas.

O que se passa lá fora (na Zona), que não foi divulgado na totalidade é perigoso e portanto, o nosso carro tem de estar devidamente apetrechado para as nossas pequenas incursões dentro da Zona.

A ação de Pacific Drive decorre na costa ocidental dos Estados Unidos pelo que o principal ambiente que iremos ver no jogo são as densas florestas dessa zona do país. E é precisamente nessas florestas que iremos ter encontros misteriosos com anomalias que surgiram repentinamente e que iremos descobrir o que se passa na realidade.

Uma palavra final para o facto da banda sonora original ser da autoria de Wilbert Roget, II, assim como incluir faixas de bandas locais da zona do Noroeste americano.

"Nós somos grandes entusiastas das ciências mais estranhas deste mundo e somos fãs de histórias acerca de road trip e afins. Dessa forma sempre nos sentimos intrigados e interessados nos mundos misteriosos de jogos como S.T.A.L.K.E.R. ou em livros como Annihilation. Em Pacific Drive, temos a oportunidade de juntar essas nossas paixões através da criação de uma aventura no coração do Noroeste americano que mistura um pouco da ficção cientifica com aventura e mistério" refere Alex Dracott, fundador da Ironwood Studios.

“A equipa da Ironwood tem vindo a trabalhar apaixonadamente para transformar no melhor jogo possível, estas nossas ideias. Após 3 anos de trabalho, estando super entusiasmados por partilhar Pacific Drive e super excitados por trabalhar com a Playstation nesse sentido.”

Pacific Drive será lançado em 2023 para PC e Playstation 5.