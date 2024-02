Nintendo Switch ultrapassa as 139 milhões de unidades vendidas e vai bater a PS2

Não é novidade que a Switch continua a ser das consolas portáteis mais populares da atualidade, mesmo que já ande no mercado há muitos anos. Os dados recentes revelam que o equipamento da Nintendo já vendeu mais de 139 milhões de unidades e está quase a bater as vendas da PlayStation 2, que é a consola de jogos mais vendida da história.

Nintendo Switch já vendeu mais de 139 milhões de unidades!

É incrível como a consola portátil da Nintendo continua a fazer sucesso pelo mundo inteiro mesmo tendo sido lançada há já 7 anos. E mesmo que o mercado dos videojogos espere ansiosamente pela Switch 2, o modelo atual continua a vender como 'pãezinhos quentes'.

De acordo com as informações recentes, a Nintendo Switch já vendeu mais de 139 milhões de unidades... e espera-se que consiga bater o recorde histórico alcançado pela PlayStation 2 da Sony que, até ao momento, é a consola de jogos mais vendida de sempre. Em termos concretos, a Switch conseguiu vender um total de 139,36 milhões de consolas ainda antes de começar este ano de 2024, ou seja, até ao dia 31 de dezembro de 2023. Como tal, deduz-se que agora a marca já tenha ultrapassado as 140 milhões de unidades vendidas da Switch.

Pela imagem abaixo podemos então verificar que já falta pouco para a Nintendo Switch bater as 155 milhões de unidades vendidas conseguidas pela PS2 e também as 154,02 milhões de exemplares da Nintendo DS.

Estes dados foram revelados pela Nintendo nos seus resultados financeiros referentes ao último trimestre. Contudo, a marca japonesa adianta que as vendas das consolas caíram no último ano, passado de 14,91 milhões nos primeiros três trimestres referentes a 2023 para 13,74 milhões no mesmo período de 2024, o que representa uma queda de 7,8%.

No que respeita em concreto à Nintendo Switch original, esta consola vendeu 5,22 milhões de unidades nesse período de 2023 e no atual período vendeu 3,40 milhões de unidades, ou seja, registou-se uma queda significativa de 34,9%. Possivelmente esta diminuição também está relacionada com as novas consolas portáteis lançadas entretanto por outras marcas e também pela chegada em breve da Switch 2.

Outros detalhes revelados mostram que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom já vendeu mais de 20,28 milhões de unidades, Super Mario Bros. Wonder vendeu 11,96 milhões de cópias, o jogo Mario Kart 8 Delixe vendeu 6,79 milhões de unidades e Pikmon 4 vendeu 3,33 milhões.