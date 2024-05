SpaceX marca data para o próximo lançamento da Starship

Após o sucesso do terceiro voo, a SpaceX não quer perder tempo e já marcou a data do quarto lançamento da Starship. A empresa de Elon Musk pretende concluir o teste no próximo mês e tem em vista dois objetivos fundamentais. Por um lado, repetir a reentrada controlada da nave Starship e, por outro, realizar a primeira aterragem do foguetão Super Heavy.

Starship da SpaceX prepara-se para o seu quarto voo

De acordo com a SpaceX, a próxima descolagem da Starship está agendada para quarta-feira, 5 de junho. A janela de lançamento será aberta às 13:00h (Portugal). É claro que tanto a data como o horário podem ser afetados por condições atmosféricas ou problemas técnicos.

De notar também que o quarto voo da Starship ainda não foi objeto de aprovação regulamentar. No entanto, trata-se de uma mera formalidade, pelo que, para já, não há nada que sugira que a Administração Federal de Aviação (AFA) possa negar a aprovação à SpaceX.

A empresa aeroespacial afirma que o quarto teste não se centrará tanto em alcançar a órbita terrestre, mas sim em demonstrar as capacidades de reentrada e recuperação da Starship e do seu impulsionador gigante. Os objetivos serão conseguir uma "aterragem suave" do Super Heavy no Golfo do México, bem como uma reentrada controlada da nave espacial, que, tal como no voo anterior, irá cair no Oceano Índico.

A SpaceX afirma que o próximo voo da Starship seguirá uma trajetória semelhante à do voo de março. A empresa diz que o teste de junho testará mudanças de software e hardware, bem como modificações operacionais com base nos dados do terceiro lançamento.

SpaceX reduz novamente o intervalo entre tentativas

Recorde-se que a nave espacial voou pela primeira vez em abril de 2023, enquanto o seu segundo lançamento foi apenas em novembro desse ano. Nesse intervalo, a equipa de Elon Musk teve de fazer várias alterações à nave espacial, ao foguetão Super Heavy e à plataforma de lançamento.

O terceiro voo teve lugar quase quatro meses depois do segundo. A diferença entre o terceiro e o quarto poderá ser de apenas dois meses e meio. Desde que não haja contratempos, é claro. A agilidade que a SpaceX alcançou ao trabalhar com a Starship é verdadeiramente incrível, e a empresa está bem ciente disso.

Continuamos a desenvolver rapidamente a Starship, colocando o hardware de voo num ambiente de voo para aprender o mais rapidamente possível enquanto construímos um sistema de transporte totalmente reutilizável concebido para transportar tripulação e carga para a órbita da Terra, da Lua, de Marte e mais além.

É importante lembrar que o terceiro teste da Starship foi saudado como histórico para a SpaceX e para o futuro da exploração espacial. A empresa abriu a porta de carga da Starship no espaço pela primeira vez e completou uma demonstração de transferência de propulsor em órbita.

Esta última é crucial para reabastecer a nave espacial quando utilizada em programas da NASA. Finalmente, a equipa de Musk conseguiu a primeira reentrada bem sucedida da Starship, embora a nota amarga tenha sido a perda de contacto com o foguetão Super Heavy devido a uma falha causada por um filtro bloqueado.

