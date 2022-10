Tinta mais branca do mundo pode refletir cerca de 98% da luz solar e arrefecer o planeta

A tinta mais branca do mundo, que figura na edição deste ano do Guinness World Records – mantém as superfícies tão frias que poderá reduzir a necessidade de ar condicionado. Segundo os investigadores da Purdue University, que criaram a tinta, foi desenvolvida uma nova formulação que é mais fina e mais leve. Este material tornou-se ideal para irradiar calor para longe de carros, comboios e aviões.

Aliás, esta tinta é de tal forma eficaz que poderá mesmo ajudar a arrefecer o planeta.

A tinta mais branca do mundo original usava nanopartículas de sulfato de bário para refletir 98,1% da luz solar, arrefecendo as superfícies externas em 4,5 °C abaixo da temperatura ambiente. Se for usada para cobrir os telhados das casas, basicamente deixa a casa tão fresca que acabará por ser necessário muito menos uso de ar condicionado.

Fui contactado por todos, desde fabricantes de naves espaciais até arquitetos e empresas que fabricam roupas e sapatos. Eles tinham principalmente duas perguntas: onde posso comprá-la e como pode torná-la mais fina?

Disse Xiulin Ruan, professor de engenharia mecânica de Purdue e inventor da tinta.

Tinta é agora é 80% mais fina

Para atingir esta capacidade de arrefecimento, a camada de tinta deverá ter 400 micrómetros. O que funciona bem apenas em estruturas como prédios e telhados, por exemplo. Já a nova fórmula, que pode alcançar o mesmo nível de arrefecimento com uma única camada 2,66 vezes mais fina (150 micrómetros).

Para conseguir chegar a este nível de desenvolvimento, o investigador na sua fórmula mais recente, que é uma tinta nanoporosa, incorporou nitreto de boro hexagonal como o pigmento, substância mais utilizada em lubrificantes. Esta nova tinta atinge quase o mesmo padrão de refletância solar (97.9%).

A tinta também incorpora vazios de ar, o que a torna altamente porosa em nanoescala. Esta densidade mais baixa, juntamente com a magreza, oferece outro grande benefício: peso reduzido. A tinta mais recente pesa 80% menos que a tinta de sulfato de bário, mas atinge uma refletância solar quase idêntica.

Este peso leve abre as portas para todos os tipos de aplicações. Agora, esta tinta tem potencial para arrefecer o exterior de aviões, carros ou comboios. Um avião parado na pista num dia quente de verão não precisará usar o ar-condicionado com tanta força para refrescar o interior, economizando grandes quantidades de energia. As naves espaciais também precisam ser o mais leves possível e esta pintura pode fazer parte disso.

Disse George Chiu, professor de Purdue de Engenharia Mecânica e especialista em impressão a jato de tinta.

Onde se pode comprar este produto?

Segundo explica Ruan, ainda existem algumas questões em discussão até ser possível colocar o produto no mercado.

Ainda há alguns problemas que precisam ser resolvidos, mas o progresso está a ser feito.

Disse o investigador.

De qualquer forma, estes investigadores de Purdue aguardam com expectativa o que a tinta pode realizar.

Usar esta tinta ajudará a arrefecer as superfícies e reduzir bastante a necessidade de ar condicionado. Isso não apenas economiza dinheiro, mas reduz o uso de energia, o que, por sua vez, reduz as emissões de gases de efeito estufa. E, ao contrário de outros métodos de arrefecimento, esta tinta irradia todo o calor para o espaço profundo, o que também refresca diretamente o nosso planeta. É bastante surpreendente que um pintura pode fazer tudo isso.

Concluiu Ruan.

Esta investigação foi publicada no Cell Reports Physical Science.