Coleção de artigos do Pokémon está à venda por mais de 300 mil euros

Já por diversas vezes que aqui escrevemos sobre espantosas coleções de produtos tecnológicos ou relacionados com o mundo dos videojogos. Por norma, essas mesmas coleções valem milhares de euros e, em muitos casos, são mesmo postas à venda.

A mais recente história mostra uma das maiores coleções do mundo de artigos do Pokémon, que foi agora colocada à venda no Reino Unido por 300 mil libras, algo como 341 mil euros.

Coleção do Pokémon à venda por milhares de euros

Recentemente foi posta à venda uma das maiores coleções do mundo de objetos do Pokémon, recolhidos ao longo de mais de 25 anos. Como tal, ao todo esta coleção conta com mais de 20 mil artigos referentes ao popular anime da Nintendo.

A coleção, reconhecida mesmo pelos recordes do Guiness, está então à venda por 300 mil libras, o que corresponde a 341 mil euros numa conversão à taxa atual.

O vendedor optou por não revelar a sua identidade, mas adiantou que os mais de 20 mil artigos são compostos pelos mais variados objetos, tais como cartas, peluches, brinquedos, entre muitos outros.

A coleção integrou no livro dos recordes no ano de 2009 e, na altura, tinha 'apenas' 12.113 objetos. Em 2016 contava com 17.127 artigos, uma quantidade que nunca parou de aumentar, até ultrapassar os 20 mil itens. O Guiness World Records já garantiu que esta é mesmo a maior coleção de Pokémon do mundo.

Para os interessados, este incrível conjunto de materiais está a ser vendido num único lote através da plataforma Hansons Auctioneers.

O (ainda) dono desta bela coleção, diz que "tem sido brilhante ser reconhecido pelos recordes mundiais do Guiness mas, mais do que isso, o meu passatempo ajudou-me a fazer novos amigos. Sou uma alma tranquila, um pouco introvertida. O Pokémon tem-me ajudado a ganhar confiança".

O conjunto conta com alguns dos mais raros itens que são muito difíceis de encontrar. Existem pacotes selados da primeira coleção de troca de cartas, cartas do Blastoise sem sombra, entre muitas outras relíquias.

David Wilson-Turner, diretor do departamento de brinquedos da Hansons Actineers, disse que esta pode ser uma oportunidade única para quem deseja ter artigos exclusivos do Pokémon. "Existem mais de 20.000 itens individuais, o que equivale a um valor recorde mundial para uma única coleção de Pokémon. Abrange tudo, desde pastas cheias de cartões comerciais, conjuntos de caixas seladas, livros de cartas raras, artigos de papelaria e comida até itens difíceis de encontrar, figuras, peluches, estantes de Pokémon, roupas e muito mais", disse Wilson-Turner.