EA SPORTS UFC 5 já tem data marcada para o primeiro Round

O jogo da EA Sports que melhor ilustra a ação e excitação do UFC está de regresso em 2023, com EA SPORTS UFC 5. Mas mais!! Já tem data marcada. Venham ver quando sai o jogo.

A Electronic Arts e o UFC, principal organização mundial de artes marciais mistas (MMA), anunciaram que o lançamento de EA SPORTS UFC 5 será a 27 de outubro deste ano.

O jogo está previsto ser lançado para a PlayStation 5 e para Xbox Series X e encontra-se em desenvolvimento com recurso ao Frostbite Engine pela primeira vez, apresentando o novo sistema Real Impact System.

A estreia da franquia com o Frostbite Engine tem como principal objetivo o de melhorar o realismo EA SPORTS UFC MMA com renderização de alta velocidade de 60 frames por segundo o que melhora e muito a jogabilidade e simulação de combate.

O campeão peso médio do UFC, Israel Adesanya, será o cabeça de cartaz da capa da Deluxe Edition do UFC 5, enquanto o campeão peso-pena do UFC Alexander Volkanovski e a ex-campeã peso-mosca do UFC Valentina Shevchenko fazem a arte da capa da Standard Edition.

Por sua vez, a adição do Real Impact System e inclusão de muitas outras atualizações solicitadas pela comunidade fornecem ao UFC 5 uma real sensação de evolução em relação aos jogos anteriores.

Com as novas melhorias técnicas introduzidas em UFC 5, os jogadores poderão esperar golpes mais realistas assim como um resultado visual mais fidedigno nos atletas que os recebem. Também os atributos do lutador se deterioram realisticamente durante uma luta, tendo um efeito visível em combate.

Segundo a EA Sports, em UFC 5 estarão disponíveis mais de 64.000 combinações possíveis de danos faciais. Por outro lado, novos sistemas de física de fluidos e partículas levam o sangue e o suor virtual para uma representação quase 1:1 de um evento principal Pay-Per-View, enquanto a implementação da nova ferramenta de animação facial melhora as semelhanças dos lutadores. As semelhanças foto realistas do lutador são acentuadas com escultura corporal avançada e cabelo baseado em fios durante os momentos do UFC 5.

Além do Real Impact System, visuais avançados e jogabilidade enriquecida com o Frostbite Engine, o UFC 5 também inclui:

Cinematic K.O. Replay: Os replays cinematográficos de K.O. mostram finais de luta com visuais intensificados e emoção aprimorada. Apresentado em câmara superlenta com ângulos cinematográficos e iluminação, o impacto dos tiros de final de luta representam momentos de destaque que capturam o drama de uma luta do UFC.

Verificações e paralisações médicas: Sofrer uma lesão notável leva o árbitro a pausar a luta para uma inspeção médica no ringue. A incapacidade de te adaptares e protegeres a lesão de danos adicionais pode levar à interrupção por parte de um médico, que introduz variáveis estratégicas verdadeiras para os jogadores navegarem sob maior pressão.

New Strikes e Hit Reactions: As animações New Strike emulam rebatedores pesados, kickboxers profissionais e muito mais - com novas variações de movimento para cotovelos de ground and pound, ataques giratórios, socos corporais e pontapés na barriga da perna. Além disso, as animações Hit Reaction e a física durante umas lutas frenéticas podem iniciar impactos de conexão limpos - momentos que os jogadores podem sentir a imersão de próximo nível durante o jogo.

Envios contínuos: Os envios contínuos renovados ampliam o sistema de grappling existente com transições de animação mais rápidas e a remoção de minijogos. Grapple Assist ajuda os iniciantes, enquanto veteranos podem explorar camadas mais profundas. As submissões perfeitas proporcionam um jogo de chão mais suave e autêntico para os entusiastas do grappling.

Fight Week e Alter Egos: O lançamento do UFC 5 inclui um serviço ao vivo renovado com recursos como Fight Week e Fight Picks ligados a eventos do UFC do mundo real. Alter Egos são todas as novas versões de lutadores de topo que capturam momentos autênticos que definem a carreira e fornecem visuais alternativos e habilidades associadas.

"O UFC 5 é a experiência de MMA mais realista que os fãs podem ter fora do Octagono", disse o presidente do UFC, Dana White. "Este jogo é incrível e realmente uma experiência de próxima geração do UFC."

"O UFC 5 oferece uma experiência de luta intensamente realista, e aproveita o poder e a tecnologia de Frostbite", disse Nate McDonald, produtor principal do EA SPORTS UFC 5. "Desde o nosso Real Impact System, que ajuda a maximizar o poder do salto de hardware geracional, até a iluminação aprimorada, personagens detalhadas, cabelos baseados em fios e sistema de animação facial, todos os aspetos são atualizados. A nossa colaboração com o UFC oferece uma experiência interativa de MMA incomparável e autêntica."

"O UFC 5 captura todo o suor, sangue e empenho necessários para ser bem-sucedido no Octagono", disse Volkanovski. "Confia em mim, o nível de imersão que a EA SPORTS recriou com este jogo é a representação definitiva da modalidade."

Desenvolvido pela EA Vancouver, EA SPORTS UFC 5 estará disponível a 27 de outubro de 2023, para a Playstation 5 e Xbox Series X. A Edição Deluxe estará disponível a partir de 24 de Outubro em ambas as plataformas.