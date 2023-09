O iPhone 15 e todas as suas variantes já estão nas lojas e disponíveis para compra. Mas os modelos topo de gama esgotaram. Esta ânsia do comprador está a fazer com que muitos procurem "lojas alternativas" que dizem ter o iPhone 15 Pro Max disponível, visto que as lojas da Apple não o terão para tão cedo. É aí que entram as burlas. Para garantir que não se é enganado com nenhum dos iPhone 15, a Apple criou um sistema simples baseado em luz ultravioleta que identifica se o telemóvel é genuíno ou não. Eis como funciona.

A história repete-se ano após ano. Qualquer produto que estreia e gere uma grande procura leva a que os criminosos olhem para esta ansiedade de aquisição como uma oportunidade de enganarem os mais incautos. Acabam os stocks do que é legítimo e o mercado negro abastece as prateleiras com artigos falsos. A Apple bem tenta combater este problema, mudando os métodos de abrir as caixas, as imagens de última hora e até alertas ao mercado. Desta vez trouxe uma novidade à caixa do iPhone 15.

Este tipo de crime, apesar de estar disseminado por todo o mundo, tem uma incidência maior nos países asiáticos. Contudo, depois, o mercado europeu sofre igualmente com estas burlas. A estratégia da Apple para evitar a burla com o iPhone 15 é... interessante!

Etiquetas indetetáveis a olho nu. Caixas únicas com números de série

Os chineses ficaram perplexos quando uma caixa original de um iPhone 15 normal apresentou uma etiqueta especial com um código QR que evita qualquer tipo de engano por parte do vendedor. Isto não seria novidade, se não fosse a forma como a Apple torna o sistema quase indetetável e indecifrável.

Claro que vão tentar falsificar também este sistema, isso não temos dúvidas, provavelmente será com o tempo, mas entretanto a empresa criou este sistema que é o How-to-avoid-an-iPhone-15-in-one. O sistema é serigrafado na própria caixa, pelo que não é um autocolante removível. Passou por um processo que o colou com calor para se fundir ao plástico da embalagem e tornar-se um só.

Esta informação sobre a utilização da tecnologia e a forma de certificar a autenticidade do produto só chegou aos vendedores oficiais no momento em que receberam o stock. Quer isto dizer que ninguém sabia deste pormenor, nem a Apple o referiu em nenhum dos seus whitepapers ou o publicitou internamente. Como tal, até agora nenhum dos que estão a tentar lançar o golpe com o iPhone 15 saberia disto. Nem sabia que para ver esta "validação" teria de usar luz ultravioleta para o ver.

Portanto, aviso à navegação. Se for comprar um iPhone 15 e desconfiar do local onde o vai adquirir, pelo menos saiba que pode contar com essa ajuda. Claro, tem de levar consigo uma daquelas luzes ultravioleta para ver a marca. Atenção que cada caixa com este autocolante QR invisível tem um número de série único que também está impresso e que pode ser encontrado no sítio Web da Apple.

Assim, se introduzir esse número nesta página antes de comprar, saberá também se a caixa é original, mesmo que possam ter copiado o sistema QR ultravioleta. Um duplo controlo que esperamos evitar, mesmo que seja apenas um tipo, com o iPhone 15 e todas as suas variantes.