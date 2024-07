Maioria dos serviços de subscrição manipula os clientes com “padrões obscuros”, diz relatório

A maioria das plataformas com planos de subscrição utiliza "padrões obscuros" para influenciar o comportamento dos clientes em relação às subscrições e aos dados pessoais, de acordo com dois novos relatórios de grupos mundiais de defesa do consumidor.

O lado negro dos serviços com subscrição

Os "padrões obscuros" são "práticas normalmente encontradas nas interfaces de utilizador online [que] orientam, enganam, coagem ou manipulam os consumidores para que façam escolhas que muitas vezes não são do seu interesse".

Os esforços internacionais de investigação foram conduzidos pela International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN) e pela Global Privacy Enforcement Network (GPEN).

A ICPEN realizou a análise de 642 websites e aplicações móveis com uma componente de subscrição. A avaliação revelou um padrão obscuro em uso em quase 76% das plataformas e vários padrões obscuros em jogo em quase 68% delas.

Um dos padrões obscuros mais comuns descobertos foi o sneaking, em que uma empresa torna difícil encontrar informações potencialmente negativas. O ICPEN afirmou que 81% das plataformas com renovação automática de subscrição não incluíam no fluxo de compra a possibilidade de o comprador desativar a renovação automática.

Outros padrões obscuros para os serviços de subscrição incluem a interferência na interface, em que as ações desejadas são mais fáceis de realizar, e a ação forçada, em que os clientes têm de fornecer informações para aceder a uma determinada função.

O relatório complementar da GPEN examinou os padrões obscuros que poderiam incentivar os utilizadores a comprometer a sua privacidade. Nesta análise, quase todos os mais de 1000 sites e aplicações inquiridos utilizaram uma prática de design enganosa.

Mais de 89% deles utilizaram uma linguagem complexa e confusa nas suas políticas de privacidade. A interferência na interface foi outra das principais infrações, com 57% das plataformas a tornarem a opção de privacidade menos protetora a mais fácil de escolher e 42% a utilizarem uma linguagem emocionalmente carregada que poderia influenciar os utilizadores.

Mesmo os mais experientes de nós podem ser influenciados por estas pistas subtis para tomarem decisões menos corretas. Essas decisões podem ser inofensivas, como esquecer-se de que definiu um serviço para renovação automática, ou podem colocá-lo em risco, incentivando-o a revelar mais informações pessoais do que o necessário.

Os relatórios não especificam se os padrões obscuros foram utilizados de forma ilícita ou ilegal, mas apenas que estavam presentes.

