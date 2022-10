Sabia que é possível ligar o seu Spotify ao Shazam? Descubra como

Se gosta de música, provavelmente tem o Shazam no seu smartphone e utiliza-o frequentemente para encontrar músicas que vão surgindo à sua volta. Uma vantagem surpreendente de ter esta app é a capacidade de a utilizar com o Spotify, onde já ouve toda a sua música favorita.

Portanto, mostramos-lhe hoje como ligar o Spotify ao Shazam para facilitar a sua descoberta de músicas.

Como ligar o Spotify ao Shazam

Se tiver Spotify, é uma boa ideia ligá-lo à app de descoberta de músicas, para que possa desfrutar das que ouve ao seu redor. Não faz sentido ouvir os seus Shazams numa plataforma e toda a sua outra música noutra.

Portanto, siga estes passos para ligar as duas aplicações:

1. Abra o Shazam no seu smartphone.

2. Deslize para cima para revelar o ícone de "Definições" e clique no mesmo.

3. Agora clique em "Ligar", como apresentado na imagem abaixo.

Nota: Se estiver atualmente ligado à Apple Music, o Shazam mostrar-lhe-á um pop-up a explicar que a ligação ao Spotify irá desligar a da Apple Music.

4. O Shazam pedir-lhe-á agora que o autorize a aceder ao Spotify em seu nome. Leia os termos e clique em "Concordar".

Como sincronizar os seus Shazams com o Spotify

Este passo essencial permitir-lhe-á aceder e ouvir a sua playlist do Shazam no Spotify. Eis como sincronizar os seus Shazams com o plataforma de streaming de música:

1. Depois de ligar o Spotify ao Shazam, este mostrar-lhe-á uma mensagem pop-up pedindo-lhe para sincronizar. Clique em "OK".

Se não receber imediatamente a mensagem, tente abrir um dos seus Shazams depois de ligar as duas aplicações. A lista de reprodução "As minhas faixas no Shazam" é agora criada no Spotify.

Como ouvir rapidamente um Shazam no Spotify

Este método permite-lhe transmitir uma música completa no Spotify através do Shazam.

1. Abra o Shazam.

2. Deslize para cima para aceder ao seu histórico musical.

3. Clique na música que pretende ouvir.

4. Agora, clique em "Abrir".

Nota: se receber uma mensagem a dizer que o Shazam quer abrir o Spotify, clique em "Abrir".

Desfrute dos seus Shazams no Spotify

Hoje em dia, há muitas maneiras de desfrutar de uma boa música no seu smartphone. Ao contrário de alguns serviços de transmissão de música, o Spotify permite-lhe desfrutar da sua música favorita e descobrir novos sons - mesmo sem uma assinatura paga.

E quando lhe liga o Spotify, pode facilmente encontrar e transmitir a música que descobriu recentemente. Isto permite-lhe consolidar a sua transmissão de música para evitar a utilização de múltiplas aplicações com o mesmo objetivo.

