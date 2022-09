O Spotify está num lote de plataformas muito grande, onde se encontra o Windows, o Android e até o iOS. Esta app é uma das presenças habituais para muitos utilizadores e é usada de forma diária e constante.

É esta app que está agora a ter um comportamento anormal numa situação que não era esperada por ninguém. Do que é relatado, em vários locais, o Spotify está agora a ser instalado de forma automática e sem qualquer controlo no Windows 10 e no Windows 11.

O Spotify aparece onde não era esperado

Não é rara a situação de apps que surgem instaladas nos sistemas operativos, de forma automática e sem controlo. Por norma são erros que surgem e que acabam por se refletir dessa forma, o que deixa os utilizadores pouco confortáveis e até desconfiados.

É esse cenário que está a ser reportado no Spotify, com esta app a surgir no Windows 10 e Windows 11 de muitos utilizadores. Esta não foi provocada pelos utilizadores, que antes não tinham a app presente e provavelmente nem são utilizadores deste serviço de streaming.

Instalar no Windows vindo da loja da Microsoft

As queixas têm-se acumulado nas redes sociais e nos canais normais, revelando um comportamento similar em todos os casos. O que é reportado é que de um momento para o outro, o Spotify apareceu no Windows 10 ou Windows 11 destes utilizadores.

Não se sabe ao certo se este é um problema ou uma falha da Microsoft, e da sua loja de apps, ou do próprio Spotify. Poderá também ser uma situação provocada pela empresa, que assim decidiu trazer este serviço de streaming para os seus sistemas operativos mais recentes.

Anybody else have Spotify install itself on their Windows machine? — Kevin كيفين Pluck (@kevpluck) September 26, 2022

App de streaming pode depois ser removida

A verdade é que o Spotify pode depois disso ser removido do Windows, usando o método normal usado em qualquer app que venha da loja de apps da Microsoft. Aqui a questão é que ninguém pediu à Microsoft para ter esta app presente no seu sistema

Esta é claramente uma situação anormal e que a totalidade dos utilizadores não esperava. A instalação de uma app de forma automática e sem o controlo ou o desejo dos utilizadores é algo que ninguém quer, mesmo que aconteça com esta que é conhecida e no Windows 10 ou no Windows 11.