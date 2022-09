O Google Maps tem sido a ferramenta preferida de todos os que querem viajar, descobrir locais e até visitar virtualmente qualquer lugar. As novidades têm surgido de forma constante e sempre adaptadas ao que os utilizadores querem e precisam.

Neste caminho de melhoria, o Google Maps recebe agora mais novidades, para aumentar a forma como nos misturamos com o mundo real e como descobrimos tudo o que nos rodeia, sempre de uma forma virtual, mas integrado com o mundo real.

A vista imersiva, apresentada na I/O deste ano, mostrou como o Google Maps pode ainda crescer mais e melhorar. Esta é uma forma completamente diferente de ver o mundo e de interagir com ele e o que pode oferecer, ainda que de forma virtual, remota e sempre através de um dispositivo.

Este modo, que está focado em monumentos e locais de destaque, recebe agora uma atualização para aumentar ainda mais o que é oferecido. A Google passa assim dos 100 locais inicialmente apresentados para os muito mais interessantes 250 pontos que podem ser visitados.

Claro que há ainda muito mais para este modo aéreo e que vem enriquecer. Falamos de possibilidade de ter uma integração com estes locais e que vão mostrar pontos de destaque e outros locais úteis nas proximidades. Além disso, permite ter uma visão de espaço e tempo, podendo até ver a previsão atmosférica e como esses locais são ao longo do dia.

Indo ainda mais longe, a o Google Maps permitirá ao utilizador navegar de forma quase real em todos estes pontos e na sua redondeza. Isso levará não apenas a visitar a rua e os espaços, mas ir mais longe e entrar mesmo nos locais e visualizar o seu interior.

O Live View, outra das ferramentas únicas do Google Maps, tem também novidades. Este vai agora permitir a presença de informação adicional útil para o utilizador. Falamos de pontos de interesse, de comércio e outros locais. Esta união vem com uma pesquisa integrada e que surge no momento, com indicações de acesso.

Como é normal, a Google irá começar a disponibilizar estas novidades do Maps em breve, mas não de forma global. Irá iniciar pelos EUA e depois irá alargar gradualmente a mais locais e a mais regiões do planeta.