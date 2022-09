Depois de alguns problemas graves no passado, a Samsung tomou medidas de segurança no fabrico das baterias que equipam os seus smartphones. Contudo, e segundo relatos de vários utilizadores, parecem estar de volta os problemas neste componente.

As baterias de equipamentos relativamente recentes poderão estar a inchar e a danificar os smartphones.

A bateria é um dos elementos essenciais num smartphone. Não deve ser uma fonte de problemas, como já aconteceu no passado. A verdade é que nalguns casos este componente acaba por inchar por avaria ou anomalia de fabrico.

Há de novo suspeitas de problemas nas baterias de equipamentos Samsung mais antigos. Segundos relatos de alguns utilizadores, inclusive de um youtuber famoso, as baterias estão a inchar.

Não existe uma causa associada mas parece haver um padrão.

Este caso teve início com um vídeo do YouTuber Mrwhosetheboss, que notou um comportamento anormal em alguns smartphones da Samsung. Sem razão aparente, estes equipamentos, a maioria deles já com algum tempo e pouca utilização, estavam a aparecer com problemas graves nas baterias.

Tendo acesso a muitos smartphones, da Samsung e de outras marcas, o youtuber conseguiu encontrar um padrão. Este cenário estava a surgir apenas nos smartphones da marca coreana e mesmo em modelos com apenas 2 ou 3 anos.

I’ve had several Samsung phone batteries swell up years after I stopped using them. Never any other brand. https://t.co/mhbAAkp9UA