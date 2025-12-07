Google Antigravity: a ferramenta com IA para substituir o VSCode

Em novembro de 2025, a Google lançou oficialmente o Antigravity, uma nova plataforma de desenvolvimento cuja promessa é ambiciosa: repensar como criamos software, integrando agentes de IA que não apenas sugerem código, mas que planeiam, executam, testam e validam tarefas completas.

Tradicionalmente, ferramentas de “IA para programadores” ofereciam recursos como autocomple ou assistentes de codificação, mas deixavam ao programador a tarefa de orquestrar o fluxo: editar, compilar, testar, rever.

O que torna a ferramenta Antigravity diferente?

Ao contrário dos assistentes de IA tradicionais, que apenas sugerem código, o Antigravity oferece:

Agentes automáticos com acesso ao editor, terminal e navegador

Planificação de tarefas

Testes automáticos

Geração de documentação

Execução de comandos

Na prática, um programador pode pedir:

“Cria uma API REST com testes automáticos e documentação.”

E o agente faz o trabalho de uma ponta à outra: escreve o código, testa, corrige erros e apresenta resultados.

O Antigravity foi construído a partir da base do VS Code, o que significa que a interface e muitas extensões são familiares. A curva de aprendizagem para quem já utiliza VS Code é mínima.

Google Antigravity